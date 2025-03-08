研徵私家車陸路邊境建設稅　中聯辦前副主任仇鴻：可實施後再調整

新一份《財政預算案》提出研究開徵私家車邊境建設費，當局並建議徵費二百元，但引來影響香港與內地融合的憂慮。正在北京出席兩會的全國政協委員、中聯辦前副主任仇鴻稱，不同時段可能有不同措施，可以理解，又指可以在實施後視乎效果，再作調整。



中聯辦前副主任仇鴻。（資料圖片）

仇鴻表示，本港現時面對財赤狀況，是發展過程中難免會遇到挑戰，相信特區政府一定已在想辦法，不斷減少財政赤字，大家應該對政府有信心。

至於《財政預算案》提出，研究徵收私家車陸路邊境建設費，會否擔心影響內地與香港的融合，仇鴻表示，政府應該多聽市民的意見，但相信政府採取任何措施都是為了香港未來發展、為了香港好，不同時段可能會有不同措施，做法可以理解。

她認為，可以實施一段時間看看效果，如果情況不太好，亦有調整的空間，社會可以放心。

仇鴻指本港擁有內聯外通優勢（資料圖片）

她又指，本港擁有內聯外通優勢，未來只要積極的了解內地的情況，然後積極地向外開拓市場，前景會非常美好，她對香港的未來充滿信心，相信只要透過大家努力，香港的明天會越來越好。

仇鴻在2014年至2021年間，出任香港中聯辦副主任。而駐港前，她在2013至到2014年則為澳門中聯辦副主任。