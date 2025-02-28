預算案｜研徵陸路私家車邊境建設稅影響融合？　陳茂波：不認同

剛公布的下年度財政預算案提出研究向離境私家車徵收200元的邊境建設費，有意見認為會影響香港與兩地關係，但財政司司長陳茂波表明不認同建議會對兩地融合構成影響。



至於另一個關注重點、收緊長者2元乘車優惠以節省近7億元支出，但要待八達通公司完成更改系統後才能落實，最長要等18個月。陳茂波希望可以再壓縮時間，又認為八達通的技術需要提升。



財政司司長陳茂波26日發表新一份《財政預算案》（夏家朗攝）

陳茂波就預算案接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問，被問及有意見認為研究向離境私家車徵收200元的邊境建設費，會影響香港與內地關係時，回應指假設平均每架私家車坐四個人，他們佔回內地整體人數大約一成半，大部分市民是用不同的交通工具北上：「因此我們認為會否因為這樣，兩地方面的融入受到影響？我們就認為不會。」

他補充稱，考慮到未來而言，會在香港多辦不同活動，有多點盛事，吸引內地人來港消費、來玩和住宿，對本港經濟方面會有裨益。

對於有商界代表建議為經常往返兩地的車輛設月費計劃，陳茂波稱方案仍在探討階段，會整體考慮。

收緊2元乘車優惠可為庫房節省6.8億元公帑（林靄怡攝）

至於預算案另一個關注重點，影響250萬人的收緊長者2元乘車優惠計劃，為庫房每年節省6.8億元公帑，但要待八達通公司更改系統，最長需時18個月即明年9月方能落實，會否影響節流大計？

陳茂波說，硬件設計方面完成後，還需要試行。在這個過程，會看如何再壓縮時間，大家緊密點合作，目標是希望能盡早推出，現時的時間表是比較穩陣。這方面的技術提升都是需要，畢竟現時的科技變革快，大家都希望可以不同公共服務能夠跟得上潮流、跟得上變化。他稱，鼓勵八達通在可行範圍內提升效率，特區政府樂意提供協助。