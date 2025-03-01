預算案｜研向陸路離境私家車徵稅惹內地不滿？　陳茂波：純粹猜測

財政司司長陳茂波今日（1日）繼續向公眾講解最新一份預算案內容，被問及有報道指內地不滿預算案提出研究向由陸路離境的私家車徵收200元邊境建設費，可能影響粵車南下時，他指：「純粹猜測」。他又稱，現時方案只屬建議，重申經港珠澳大橋過境的私家車不多，對促進兩地融合影響「唔係咁大」，也相信有能力以私家車北上的市民經濟能力亦較好。



他又稱，政府擴大發債規模不是為了減低赤字，是為了加速北部都會區發展，又指如果單純追求綜合帳目收支平衡而拖慢北部都會區發展不是合適的做法。



陳茂波重申由問責官員以至全體公務員凍薪是合適的決定（廖雁雄攝）

港珠澳大橋。（新華社）

陳茂波：能駕私家車北上市民都是經濟能力較好

他今日接連出席兩個電台節目和接受一家電視台訪問，講解新一份預算案的內容。對於有報道指預算案提出研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費，惹來內地不滿，他指：「純粹猜測」。他強調現時的方案只是建議，收費水平有很大的討論空間。

財政司司長陳茂波2月26日晚上出席電視台聯合主辦的財政預算案論壇。（夏家朗攝）

否則對《基本法》107條「量入為出」提出新理解

至於他預算案提出經營帳目和非經營帳目要以不同理財目標管理，經營帳目要量入為出。陳茂波強調，不是對《基本法》107條關於財政預算以量入為出的原則的最新理解，因要投資一項的資產時候不容易一次過付錢，是要分期支付，經營帳目是各項稅收，是日常開支、薪金，除了保持平衡還要爭取有盈餘。至於非經營收入是地價收入，現時樓市情況大家有目共睹，賣地收入需要時間才完全恢復，短期有現金流缺口，政府便用發債支付。

陳茂波指，政府的經營帳目不單要達至收支平衡，亦要爭取有盈餘，支持進行基建投資，現時地價收入需要一段時間才可完全恢復，同時要加速發展北部都會區，因此非經營帳目會出現赤字。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

陳茂波續說，未來幾年的基建投資屬高水平，基建投入由去年每年900億元，到現時每年投入1200億元，政府會考慮適度發債，支持非經營帳目支出。 本港未來經濟發展佈局，除了金融及貿易外，亦要培育新發展動能，發展創科，當中北部都會區是日後吸引企業落戶的地方；本港創科發展亦需要利用北部都會區與深圳聯動；北都亦是土地房屋供應重點，因此政府需要加速北部都會區的發展。

他強調，如果單純追求綜合帳目收支平衡而拖慢北部都會區發展不是合適做法，擴大發債規模亦非為減低赤字。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

他又稱，發債規模未來5年每年介乎1,500億至1,950億元，是為把握北都發展商機。至於他是否有信心北都帶動的經濟增長回報會高於投入的成本？陳茂波回應稱，從來做基建都是這樣，是有正面回報，不能夠只看財務回。他解釋，例如北都創造了土地，吸引了企業來港發展要，一方面企業要繳稅，另一方面又創造就業機會，為本地經濟帶來新引擎。

至於透過發債投資基建帶動經濟增長，思維會否轉向大政府？他則回應稱，是有為政府和高效市場相結合，環觀世界各地沒有一個經濟體由市場自己做。