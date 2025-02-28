被問研徵私家車陸路離境稅損兩地融合　陳美寶：秉承用者自付原則

港府在新一份財政預算案提出研究私家車經陸路口岸離境時開徵邊境建設稅，有報道措施引起內地部門不滿，質疑政治不正確。運輸及物流局局長陳美寶今日（28日）在預算案記者會被問到構思政策時曾向中央詢問意見、措施會否影響兩地融合及是否有信心推行時，指會配合相關研究，強調一直支持及努力推進大灣區一小時生活圈，相信有關決策局會從便利市民、對市民影響及整體交通交面影響研究，會秉承用者自付、能者多付原則做。



運輸及物流局局長陳美寶指會配合研究私家車經陸路口岸離境時開徵邊境建設稅。（梁鵬威攝）

陳美寶表示，運輸局會配合私家車陸路離境稅研究，強調局方一直支持及努力推進大灣區一小時生活圈，又指各項出行數據反映與大灣區融合、往返便利方面做得很好，會繼續全力推動跨境鐵路項目。

陳美寶：相信有關決策局會從便利市民、對市民及整體交通影響作研究

她稱相信有關決策局會從便利市民、對市民影響及整體交通多方面影響研究，並會秉承用者自付、能者多付原則去做，強調稅項與旅遊巴、貨車等非私家車無關。

預算案又提到調整隧道收費，她指現時政府有18條隧道或主幹道，當中8條因各種原因無收費，故需整全檢討，稱會重視四大原則，包括交通管理、用者自付、公交優先及效率優先，以考慮市民負擔能力及對公交出行影響，在作全方位檢視後，會向社會及立法會更多解說。

運輸及物流局局長陳美寶指會配合研究私家車經陸路口岸離境時開徵邊境建設稅。（梁鵬威攝）

政府正研究私家車經陸路口岸離境時開徵邊境建設稅。（資料圖片）

檢討違泊定額罰款收費等出發點除審慎理財 也重視交通管理

她又說，咪錶、違例泊車定額罰款方面已有約30年無調整，重申檢討收費的出發點除希望審慎理財外，也重視交通管理及道路安全，故須適度調整增加阻嚇力。

另外，她提到會機場城市擴大版圖一事，指希望進一步發展鞏固機場樞紐地位，讓轉機乘客可離開禁區，在機場附近消費等，稱1月份已做宣講會，反應非常正面，不同海外企業使節都反映有興趣，會以分階段推進項目。

她續稱，今年內會明確推動香港機場使用可持續發展燃料（SAF）目標，部份航空公司也有定進取目標，政府希望與業界就目標及使用量定立清晰導向。