英超曼聯被阿仙奴逼和　40年曼迷羅淑佩：其實贏得嘅｜政壇諸事町

英超曼聯以1：1賽和阿仙奴，作為40年曼聯忠粉的文化體育及旅遊局局長羅淑佩香港時間今天（10日）凌晨12時半特意捧曼聯場，對於曼聯慘被逼和，羅淑佩大嘆：「1:1賽果合理，但其實贏得嘅！」



圖為2025年3月9日英超賽事，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在上半場率先入球 。（Reuters）

圖為2025年3月9日英超賽事，迪格蘭賴斯（Declan Rice）在下半場取得入球。（Getty Images）

英超阿仙奴作客1:1逼和曼聯

英超「仙魔大戰」凌晨上演，雖然踢出近期最好表現，但可惜曼聯後備上陣的前鋒海倫連環失機，最終被阿仙奴逼和1比1。賽後曼聯以28戰積34分升上第14位；阿仙奴以28戰55分排第2，落後多踢一場的榜首利物浦15分。

3月9日下午，羅淑佩去粉嶺視察LIV Golf第三日賽事。（羅淑佩FB）

羅淑佩同日晚上留家煮紙包豉椒焗牙魚配白飯。（羅淑佩FB）

羅淑佩凌晨看英超撐愛隊曼聯

昨天去粉嶺視察LIV Golf第三日賽事運作的羅淑佩，忙足一天晚上難得可以留家煮紙包豉椒焗牙魚配白飯，邊吃邊看桌球格蘭披治決賽，原本還在思考英超曼聯對阿仙奴「唉！睇唔睇好呢」的她，最終留守至凌晨12時半看愛隊曼聯作賽。

2025年賀歲盃賽前，40年曼迷羅淑佩與訪港的傑斯、史高斯和科蘭等前曼聯兵握手。（資料圖片/袁志浩攝）

慘被阿仙奴逼和 40年曼聯迷羅淑佩：但其實贏得嘅！

最終，英超曼聯以1：1賽和阿仙奴，羅淑佩凌晨2時半在Facebook留言大嘆：「1:1賽果合理，但其實贏得嘅！」

羅淑佩在上任文體旅局局長之初，適逢曼聯傳奇領隊費格遜來到香港沙田馬場，觀看愛駒比賽，當時羅淑佩已透露自己「係一個40年嘅曼聯粉絲」，第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside）。