曼聯輪迴理想與現實　高位傳控屢受挫　低位防反會更好？｜01球評

曼聯在周日（9日）英超主場以1：1踢和阿仙奴，難得踢出一場好表現，甚至球迷會對曼聯贏不到波而感到可惜。曼聯踢得好，一來在奧脫福鬥強隊戰意高昂，更重要的是領隊阿莫林也務實起來，放棄理想中的高位傳控，轉為低位防守打反擊。

說來也奇怪，曼聯矢志踢傳控足球數載，領隊換了又換，球員也轉了幾批，但一踢高位傳控總是格格不入，轉踢防守反擊即如魚得水，阿歷真度加拿祖尤如邊路利刃，卡斯米路也彷彿回到巔峰時！不過，阿莫林賽後強調，踢低位防反只是權宜之計，目標還是要踢高位逼搶的進攻足球，究竟在堅持理想與服從現實之間，曼聯還要輪迴多少次？



曼聯對阿仙奴踢出近期佳作，由馬菲斯迪歷特、域陀連迪洛夫及約羅組湊合而成的防線比想像中穩健，卡斯米路亦有一夫當關的表現，加拿祖及馬沙拉奧更屢次撕破阿仙奴的防線，其中加拿祖沒有獨食，做好推進、突破及傳球的工作，值得一讚。在下半場中後段，曼聯的黃金機會比阿仙奴還要多，若果凱倫果斷一點，或者阿仙奴門將大衛拉耶並非那樣神勇，相信曼聯可以取得今場的勝利。

曼聯今場繼續排出3-4-3陣式，但防守時會變成5-4-1，對兩邊的防守做得很好，陣型緊密，轉守為攻時多用長傳，靠右翼加拿祖的速度打反擊，利用阿仙奴左閘後的空間，戰術簡單而有效。不過，在阿莫林眼中，這支踢得好的曼聯，並非是他理想中的曼聯。

這位葡籍主帥賽後接受電視台訪問時講到，不想曼聯未來繼續這樣踢，但明顯地今場整體表現好好，所以有傳媒在記者會上追問阿莫林的意思，他說：「我只是指低位（low block）。我只是交出控球權給對手的情況。但跟從部署的意志、團體一致去作賽，那些是好的。」

現場記者再追問，難道賽前部署是高位但最後球隊踢出低位？阿莫林解釋：「不是，我認為部署是完美的。我的意思是，我們要更多的控球，更好地控制球權，要在更高位壓逼。我們有時都會去逼，尤其是對方的龍門球或者近球門的罰球。我們都逼得幾好，但在未來，我們想踢另一種的足球，花更多時間在進攻三分一區域控球，而非低位防守。」

現場記者問，為何曼聯對阿仙奴、曼城、利物浦就踢得好，但對其他球隊就不能？阿莫林答：「我不知道。或者因為這些比賽，較容易接受踢低位防守，從而幫助到我們。面對其他球隊時，我們不得不壓前，因為很難踢。有時候，你要高位壓逼，這是更困難的。有時球員的特點很難做到。不過，當你效力一間像我們般的球會，你就要識壓前踢。」

阿莫林也清楚曼聯球員較擅長踢低位防守，他說：「我們知道連迪洛夫久疏戰陣，而他今場踢得好好，他在窄小空間下踢得很聰明。卡斯米路亦踢得好，他不需要跑太多去做高位壓逼。我們盡力讓球員踢得舒服。」很矛盾地，他認為這套球員舒服的踢法，不應是曼聯領隊崇尚的，他另外說：「當你執教曼聯時，你不能踢太多這樣的比賽。」

阿莫林的矛盾反映了曼聯高層路線與現實間的落差。曼聯高層希望球隊踢出高位傳控的進攻足球，視這種踢法方為豪門先進風格，而曼聯聘請阿莫林，也是看中他在士砵亭做到這一點。若果阿莫林長期踢低位防守反擊，那麼在曼聯高層眼中，阿莫林還有沒有價值？故此，為迎合球會的長遠足球策略，阿莫林一定要以高位傳控為主，低位防反只能是權宜之計。

曼聯崇尚高位傳球的指導理念，從2021年開始，那時候曼聯開始足球部門的改革，設置了足球總監，由內部晉升的梅圖擔任。之前，曼聯被視為足球哲學一片混亂，莫耶斯到雲高爾再到摩連奴毫無戰術連貫性，剛好那時哥迪奧拿式的足球如日中天，所以曼聯自此決定行此路線。由那年起，本來踢快速反擊踢得順風順水的蘇斯克查，也被迫轉踢高位傳控。然而，不喜歡逼搶的C朗拿度空降而至，結果高位不成、低位不就，蘇斯克查下台。曼聯邀請「逼搶教父」蘭歷克接任，正是盼望轉踢高位傳控的象徵，但蘭歷克的職位上只是替工，沒有實權，又跟球員不和，黯然離開，改由坦赫格接手。

坦赫格在曼聯的執教生涯，一直在現實與理想中掙扎。縱然弄走了最大障礙C朗，但整條後防都踢不到高位防守，結果將就地踢出「前有前逼，後有後退，中場真空」的恐怖足球。儘管趕走了被指不擅傳球的迪基亞，換來好像更適合高位的奧拿拿，而且後防亦多番增兵，但換來換去，球隊還是踢不好高位防守，最終坦赫格也要離開曼聯帥位。