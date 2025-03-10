英超｜曼聯主場被阿仙奴迫和　凱倫糟蹋黃金機會陷13輪入球荒

曼聯周日（9日）深夜在英超被阿仙奴迫和1：1，後備入替的前鋒凱倫（Rasmus Højlund）表現備受批評，特別是下半場一次失機，阿仙奴後防失誤，凱倫在禁區邊獲得控球，正面面對龍門，但他未有起腳而遭破壞。



凱倫在比賽後段一次失機備受批評。（路透社）

今季表現持續不濟的曼聯主場面對阿仙奴，上半場補時階段憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）罰球先開紀錄，不過迪格蘭賴斯（Declan Rice）在74分鐘扳平，最終兩隊在奧脫福1：1握手言和。

完場前曼聯其實有改寫比數機會，當時阿仙奴在後場短傳組織，紅魔眾將展開前場逼搶，米基爾馬連奴（Mikel Merino）被卡斯米路（Casemiro）施壓下失誤，皮球在禁區頂彈到凱倫腳下形成良機，然而他在前方沒有後衛情況未有把握機會，被從後方趕至的賴斯飛鏟破壞。

凱倫今場76分鐘入替後只得這一次攻門，此外還有1次地面對抗失敗，以及5次空中對抗僅成功1次，加上今季他在曼聯入球表現不佳，目前只得2球進帳，聯賽入球荒已達13場，自然引來球迷不滿。

丹麥國家隊隊友基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）賽後為他講好說話：「我相信他會重拾狀態，他是一位勤奮的球員，也為自己無法入球感到沮喪，但要說球隊中入球不足的人，其實還能數出10個人。」

凱倫已連續13輪英超未能破門。（Getty Images）

曼聯在主場與阿仙奴打成平手後，以34分繼續排聯賽第14，阿仙奴則以55分排在第2，落後榜首的利物浦15分。