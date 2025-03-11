盧寵茂晤世衞西太平洋區域主任　稱積極支持應對各類公共衞生挑戰

醫務衞生局局長盧寵茂周一（10日）與訪問香港的世界衞生組織（WHO）西太平洋區域主任Saia Ma’u Piukala會面，就公共衞生相關議題作交流。盧寵茂表示，港府一直積極支持並配合世衞及國家應對各類公共衞生挑戰。衞生署被世衞指定為傳統醫藥合作中心和控煙及煙癮治療合作中心，衞生防護中心的公共衞生化驗服務處亦被指定為多種傳染病的參比實驗室，為全球防疫作出重要貢獻。



圖為2025年3月10日，醫衞局局長盧寵茂（左三）與世衞西太平洋區域主任Saia Ma'u Piukala（右一）會面。醫衞局副局長李夏茵（左四）、醫院管理局行政總裁高拔陞（左二），和多位醫衞局及衞生署官員亦有出席。（政府新聞處圖片）

隨人口老化和慢性疾病趨普遍 港需改革醫療體系

盧寵茂在會上向Saia Ma'u Piukala簡介香港高效的公營醫療體系，包括醫管局作為提供公營醫療服務的主體，服務香港近90%市民、提供獲政府高達近98%資助的綜合醫療服務。他表示，港府為市民建立一個穩固的醫療安全網，而香港醫療系統的質量和效率多年來亦領先全球。

但他承認，隨着人口老化和慢性疾病日趨普遍，港府必需與時並進，改革醫療體系，令有限資源用得其所，確保香港醫療系統的可持續性。

圖為2025年3月10日，醫衞局局長盧寵茂（前排左二）與世衞西太平洋區域主任Saia Ma'u Piukala（前排右二）會面。醫衞局副局長李夏茵（前排右一）、醫院管理局行政總裁高拔陞（前排左一），和多位醫衞局及衞生署官員合照。（政府新聞處圖片）

盧寵茂亦向對方介紹香港持續推動基層醫療發展的策略，包括於2022年12月公布《基層醫療健康藍圖》，透過「慢性疾病共同治理先導計劃」和地區康健中心網絡等措施，致力建立以預防為重，及以社區為本的醫療體系。港府會繼續全方位推進發展，從而為世衞的衞生公平願景作出貢獻。