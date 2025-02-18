借何柱國推銷控煙？　盧寵茂：祝身體健康、感謝以自身經歷勸戒煙

前全國政協常委何柱國昨日（17日）在電台節目自揭曾患上肺癌，在香港接受治療後已康復，更稱認為個人有吸煙的自由，一度「呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）」、但如今要「感謝佢（盧）」。醫務衞生局今日（18日）在社交平台發文，指盧寵茂衷心祝福何先生身體健康，相信遠離煙草後，何的未的生活必定更健康、更充滿活力。



盧寵茂又感謝何柱國以自身經歷勸喻煙民戒煙，讓更多人明白煙害，從而決心遠離煙草。



盧寵茂（黃浩謙攝）

醫衞局的帖文指，吸煙危害健康，是導致多種致命疾病的主要元兇，當中肺癌是香港最常見的癌症，吸煙人士患上肺癌的機會較非吸煙人士高20倍，2022年香港錄得5707宗肺癌新症，導致3782死亡。除了癌症，吸煙還會增加患上慢性阻塞性肺病、冠心病、中風、糖尿病、不育不孕等多種疾病的風險，同時為個人及社會帶来沉重經濟損失。

政府計劃推出十項控煙措施杜絕煙害

帖文又指，盧局長不願再見到有人因煙草禍害導致患病後，才開始戒煙。為此政府決心積極控煙，預防下一代受「糖衣毒藥」所騙而吸「第一口煙」，並幫助煙民及早戒煙，邁向更健康的生活。政府正計劃推出10項控煙措施，務求多管齊下，杜絕煙害，保護市民健康。