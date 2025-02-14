未能討論醫院聯網規劃、議員「投訴」遲交文件　盧寵茂咁回應……

立法會衛生事務委員會今日（14日）召開會議，主要有兩個議程，即「香港中文大學醫院貸款安排」及「醫院管理局聯網規劃及安排」。不過，基於前者討論超時約一小時，結束討論時已屆會議原定結束時間，委員會主席、醫療衛生界立法會林哲玄原擬「臨完場加時」開展醫院聯網的討論，但隨即有多名議員反對，認為時間不足，反建議加開特別會議，並趁機「投訴」昨日晚上時間才收到相關文件，準備時間略有不足。



醫務衞生局局長盧寵茂回應指，「估唔到大家（議員）對一間醫院（中大醫院）都講咗兩個幾鐘，醫管局有43間醫院，唔知呢個題目要講幾多十個鐘先得」。不過，對於會議加時，他指「我冇問題㗎，我坐定定等大家傾」。



會議早上10時45分開始，有關中大醫院貸款安排的討論時間本預計約為一小寺，然後是醫管局的聯網規劃，也預計是討論一小時，會議原定12時45分結束。

議員投訴昨晚收文件今早就要討論 無時間準備

會議召開之際，已經有議員投訴昨日晚上才收到「醫院管理局聯網規劃及安排」的相關文件。上任委員會主席、選委界立法會議員陳凱欣直言，議程應在5日前或最少3日前要有文件，但昨晚7、8點才收到文件，稱影響議員準備，指議員「都要向地區了解議程題目」。

A4聯盟立法會議員林素蔚指，今日兩個議程都好重要，醫院管理局聯網規劃及安排全港市民都很關注，但昨晚7時43分才通過新聞得知原來與北部都會區有關，完全沒有時間了解及看文件，試問今日如何討論？事件令人失望。

首次主持衛生事務委員會的主席林哲玄亦表示，政府應盡快早交文件，「今次係好遲嘅」。

代表醫護界別的林哲玄議員（黃浩謙攝）

多人投訴昨晚才收到文件 反對今日延長會議討論

簡單調停議員的投訴後，會議過程亦未見順利。本應在約1小時內完成討論的「香港中文大學醫院貸款安排」，有多名議員發言，當中不缺「超時發言」的議員，最終討論接近兩小時即超時約1小時。林哲玄不單止自己放棄發言機會，亦無奈暫停議程討論，「我諗真係冇法子再講呢個議程啦」、「我諗財委會再討論啦」，冀立即開展下一項議程，即「醫院管理局聯網規劃及安排」。

立法會衞生事務委員會今日討論中大醫院延後還款嚴重超時（梁鵬威攝）

多名議員即指今日時間不足，反問局方是否要堅持今日討論。其中，民建聯九龍中選區立法會議員李慧琼指，擔心延長會議都會出現討論時間不足的情況；陳凱欣同樣表示，下一個議程局方太遲提交文件，第一個議程都很多議員討論，第二項不能草草通過醫管局聯網安排的題目，要局方表態是否今日一定要討論。

新民黨立法會議員陳家珮亦「加入戰團」，指中大醫院都討論兩小時，聯網都要兩小時才可以討論完，「尋日晚飯時間先收到文件」。A4聯盟九龍中選區立法會議員楊永杰發言時表示，本身正召開「重要會議」，因為聯網的議題牽涉很多市民福祉才趕回來發言，但相信議程會出現很多意見，本打算發言，但如果延長2小時就會與下午兩時半召開的內委會「撞時間」，認為要擇日再開才會「公道啲」。民建聯立法會議員梁熙亦表示，港島東對聯網有很多意見，希望擇日再討論。

盧寵茂（梁鵬威攝）

盧寵茂：如議題押後 會出現骨牌效應

面對議員種種意見及質疑。盧寵茂回應指，今日的兩個議題是知道大家關心的醫療項目，本身委員會共識應是每次討論三個議題。不過，他表示「估唔到大家（議員）對一間醫院（中大醫院）都講咗兩個幾鐘，醫管局有43間醫院，唔知呢個題目要講幾多十個鐘先得」。他續稱「我冇問題㗎，我坐定定等大家傾」，不過醫療改革眾多項目需要討論，擔心如果醫管局聯網議題押後，就會出現「骨牌效應」全部要押後。

最終，林哲玄決定與局方商討後，擇日加開一節會議，屆時會通知委員。

醫院管理局總部。 （資料圖片）

醫管局提出合併港島東及港島西聯網，指按最新人口推算，兩個聯網人口，未來將減少至約100萬，整體服務需求會下降，而隨計劃納入港島區醫院聯網的交椅洲人工島發展，人口會有重心西移趨勢。局方指，整合將促進聯網內臨床和非臨床部門的人力和資源調動，減少資源重疊，預計分階段重整需時一年多，於明年完成。