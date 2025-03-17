立法會選舉劍指三成投票率 或推獨立候選人谷「黃票」｜政圈風聲
大半年後才到立法會換屆選舉，北京已率先趁兩會期間下達指示做好選舉。投票率是外界對選舉表現的關注點之一，自不然受到重視。《香港01》獲悉，有關方面早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%，換言之相信不可遜於上屆選舉表現。
政圈耳語將仿傚上次選舉做法，不只直選區區有競爭，亦會出現沒有濃厚建制色彩的獨立候選人出戰。有建制中人認為此舉可谷「黃票」，料反修例事件期間沒有表態的人，都可獲有關方面信任。政圈其中一個流傳年底擬去馬的人選，多年前曾經加入激進泛民政團，其後退黨參選，與行年輕路線的非建制政團對撼，近期表現活躍。
民調顯示近五成人不滿立法會表現響「警號」
2021年選舉改制後首場立法會選舉，最終投票率30.2%，時任特首林鄭月娥解讀投票率創新低時承認投票率較往時「低一啲」，但最終有135萬名登記選民投票，形容都是一場獲得很多市民支持的選舉，又說政府無定下目標，因投票為選民自決行為。的確，每個人考慮投票的因素不同，包括社會氣氛、議員質素等。
四年過去，智庫民主思路調查發現近五成人不滿立法會表現，分析市民不滿部分議員只懂追捧中央言論、不熟悉審議的法例等，都令政界響起「警號」，關注新選制下第二場立法會選舉投票率。加上從數據上分析，上次立法會選舉30歲或以下選民投票率跌破10%，「首投族」投票率更低至6.6%，年長人士於有投票選民中的比重則進一步放大，要尋找投票新力軍具挑戰。
京官指示做好立法會選舉
不過，港澳辦主任夏寶龍兩會期間會見港區政協委員時已下達指示，據了解主動提到要做好選舉。何謂「做好」，京官當時沒有具體定義，相信除了技術、流程上做好，不再重演2023年區議會選舉電子選民登記冊系統故障「甩轆」事件，有政界中人都認為投票率是其中一項關注點。
有關方面期望來屆直選投票率至少30%
據了解，有關方面早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%，換言之相信不可遜於上次表現。有建制中人坦言，上次立法會選舉官方幾乎總動員、全方位宣傳，最終才達到30.2%投票率，都被指是創回歸以來新低，今次要超越上屆選舉投票率具挑戰。
或推獨立候選人出戰谷「黃票」
政圈耳語將仿傚上次選舉做法，不只直選區區有競爭，亦會出現沒有濃厚建制色彩的獨立人士出戰。有建制中人認為此舉可刺激投票率谷「黃票」，坦言「多1%都已經好好」，料反修例事件期間沒有表態的人，都可獲有關方面信任。政圈其中一個流傳擬年底去馬的人選，多年前曾經加入激進泛民政團，其後退黨參選，與行年輕路線的非建制政團對撼，近期表現活躍。
譚耀宗：投票率盡量做 希望爭取多啲
全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時形容30%投票率「係一個目標啦，希望爭取多啲」，解釋愈多人出來投票愈好，希望令市民關心、參與，更多人出來投票表達意見。被問到2021年立法會選舉全方位宣傳後投票率30.2%，今年選舉投票率達標會否有困難，譚耀宗表示盡量做，希望大家多積極參與立法會選舉。
係一個目標啦，希望爭取多啲。
劉兆佳：超越30%投票率未必無機會達到
全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，今年立法會選舉超越30%投票率「未必無機會達到」，形容新選制已為人熟悉和習慣，加上地區直選立法會議員、區議員與關愛隊已有一定表現，「過去支持反對派對新政治格局有抵觸嘅人已經減少咗，慢慢適應新政治現實。反對派（支持者）無選擇下都要搵愛國力量」，預告可能會出現政治新丁加入選戰，在地區爭取支持，令選舉更熱鬧。
慢慢適應新政治現實。反對派（支持者）無選擇下都要搵愛國力量
政制及內地事務局局長曾國衞去年底在立法會接受口頭質詢，都被問到上屆立法會選舉投票率偏低，是否因為直選成分降低，如何令今年選舉投票率提升。當時曾國衞預告將會有更多創新、多元及「接地氣」的方式宣傳選舉，具體想法會盡快諮詢意見，又強調投票率沒有硬指標，但不等於政府不注重市民參與，希望讓市民明白修改選舉制度的好處。
其中一個體現曾國衞所說改選制好處的方式，莫過於議員交出成績，畢竟官方宣傳選舉改制其中一個重點是提升治理效能，如何達致良政善治都是關鍵，相信亦是夏寶龍提出「要由有能力的人擔當立法會議員」的原因之一。當前香港面對庫房財赤、經濟等問題，如何令市民感受到「由治及興」，料議員要更積極「落場踢波」。