立法會選舉劍指三成投票率　或推獨立候選人谷「黃票」｜政圈風聲

大半年後才到立法會換屆選舉，北京已率先趁兩會期間下達指示做好選舉。投票率是外界對選舉表現的關注點之一，自不然受到重視。《香港01》獲悉，有關方面早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%，換言之相信不可遜於上屆選舉表現。



政圈耳語將仿傚上次選舉做法，不只直選區區有競爭，亦會出現沒有濃厚建制色彩的獨立候選人出戰。有建制中人認為此舉可谷「黃票」，料反修例事件期間沒有表態的人，都可獲有關方面信任。政圈其中一個流傳年底擬去馬的人選，多年前曾經加入激進泛民政團，其後退黨參選，與行年輕路線的非建制政團對撼，近期表現活躍。



2021年選舉改制後首場立法會選舉投票率30.2%。（盧翊銘攝）

民調顯示近五成人不滿立法會表現響「警號」

2021年選舉改制後首場立法會選舉，最終投票率30.2%，時任特首林鄭月娥解讀投票率創新低時承認投票率較往時「低一啲」，但最終有135萬名登記選民投票，形容都是一場獲得很多市民支持的選舉，又說政府無定下目標，因投票為選民自決行為。的確，每個人考慮投票的因素不同，包括社會氣氛、議員質素等。

四年過去，智庫民主思路調查發現近五成人不滿立法會表現，分析市民不滿部分議員只懂追捧中央言論、不熟悉審議的法例等，都令政界響起「警號」，關注新選制下第二場立法會選舉投票率。加上從數據上分析，上次立法會選舉30歲或以下選民投票率跌破10%，「首投族」投票率更低至6.6%，年長人士於有投票選民中的比重則進一步放大，要尋找投票新力軍具挑戰。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議，圖為港澳辦主任夏寶龍。（港台影片截圖）

京官指示做好立法會選舉

不過，港澳辦主任夏寶龍兩會期間會見港區政協委員時已下達指示，據了解主動提到要做好選舉。何謂「做好」，京官當時沒有具體定義，相信除了技術、流程上做好，不再重演2023年區議會選舉電子選民登記冊系統故障「甩轆」事件，有政界中人都認為投票率是其中一項關注點。

據悉，有關方面早前初步向政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%。（資料圖片）

有關方面期望來屆直選投票率至少30%

據了解，有關方面早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%，換言之相信不可遜於上次表現。有建制中人坦言，上次立法會選舉官方幾乎總動員、全方位宣傳，最終才達到30.2%投票率，都被指是創回歸以來新低，今次要超越上屆選舉投票率具挑戰。

今日（19日）是立法會選舉日子。（羅君豪攝）

或推獨立候選人出戰谷「黃票」

政圈耳語將仿傚上次選舉做法，不只直選區區有競爭，亦會出現沒有濃厚建制色彩的獨立人士出戰。有建制中人認為此舉可刺激投票率谷「黃票」，坦言「多1%都已經好好」，料反修例事件期間沒有表態的人，都可獲有關方面信任。政圈其中一個流傳擬年底去馬的人選，多年前曾經加入激進泛民政團，其後退黨參選，與行年輕路線的非建制政團對撼，近期表現活躍。

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗：投票率盡量做 希望爭取多啲

全國人大前常委譚耀宗接受《香港01》訪問時形容30%投票率「係一個目標啦，希望爭取多啲」，解釋愈多人出來投票愈好，希望令市民關心、參與，更多人出來投票表達意見。被問到2021年立法會選舉全方位宣傳後投票率30.2%，今年選舉投票率達標會否有困難，譚耀宗表示盡量做，希望大家多積極參與立法會選舉。

係一個目標啦，希望爭取多啲。 全國人大前常委譚耀宗

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

劉兆佳：超越30%投票率未必無機會達到

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，今年立法會選舉超越30%投票率「未必無機會達到」，形容新選制已為人熟悉和習慣，加上地區直選立法會議員、區議員與關愛隊已有一定表現，「過去支持反對派對新政治格局有抵觸嘅人已經減少咗，慢慢適應新政治現實。反對派（支持者）無選擇下都要搵愛國力量」，預告可能會出現政治新丁加入選戰，在地區爭取支持，令選舉更熱鬧。

慢慢適應新政治現實。反對派（支持者）無選擇下都要搵愛國力量 全國港澳研究會顧問劉兆佳

曾國衞2024年10月表示，將會有更多創新辦法宣傳年底立法會選舉。(資料圖片/黃浩謙攝)

政制及內地事務局局長曾國衞去年底在立法會接受口頭質詢，都被問到上屆立法會選舉投票率偏低，是否因為直選成分降低，如何令今年選舉投票率提升。當時曾國衞預告將會有更多創新、多元及「接地氣」的方式宣傳選舉，具體想法會盡快諮詢意見，又強調投票率沒有硬指標，但不等於政府不注重市民參與，希望讓市民明白修改選舉制度的好處。

其中一個體現曾國衞所說改選制好處的方式，莫過於議員交出成績，畢竟官方宣傳選舉改制其中一個重點是提升治理效能，如何達致良政善治都是關鍵，相信亦是夏寶龍提出「要由有能力的人擔當立法會議員」的原因之一。當前香港面對庫房財赤、經濟等問題，如何令市民感受到「由治及興」，料議員要更積極「落場踢波」。