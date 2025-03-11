兩會｜港區人大訪歐美？　李慧琼：不排除、香港要與不同地方聯繫

十四屆全國人大三次會議今日（11日）閉幕。港區人大代表團及後見記者總結行程，全國人大常委李慧琼稱，《政府工作報告》提及港澳要「深化國際交往合作」，香港要到不同地方宣傳。被問及會否出訪歐美，她表示從來不排除任何地方。



香港代表團團長馬逢國引述國務院副總理丁薛祥指，希望港區人大宣傳好兩會精神，馬逢國表示港區人大回港後會盡力發揮職能。



全國人大常委李慧琼。（直播截图）

李慧琼：香港要加強與不同地方的聯繫 亦加快升級轉型

李慧琼指出，《政府工作報告》提及支持港澳「深化國際交往合作」，表示香港作為國家其中一個最開放、最國際化的城市，一直與海外交流，相信不同團體會積極響應，而香港會一如既往用好優勢，要開拓一帶一路、東盟及「全球南方」等聯繫。她又稱，香港的產業結構過往相對單一，需要加快升級轉型，要加快新質生產力和創科發展，河套區和北部都會區的發展是關鍵。

陳勇（資料圖片）

香港代表團聯名通過兩項建議，包括建立「購房資金通」，容許兩地居民在香港或內地購買物業；及在香港發展碳交易發展中心。港區全國人大代表陳勇表示，相關建議以拼經濟為主，旨在提振香港經濟及融入大灣區發展，亦有信心中央惠港措施會逐步落實。

馬逢國（梁鵬威攝／資料圖片）

港區人大代表團團長馬逢國表示，出席會議的港區人大，在兩會期間合共發言154次，提交229項建議，接受境內外傳媒採訪超過400次。他表示，回港後港區人大亦會盡力發揮職能，向社會傳遞兩會精神，支持特區依法施政。