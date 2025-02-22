民主思路｜改變醫療生態：追求公平與質量的未來

來稿作者：劉涵



在民主思路最新一期的「一國兩制」報告中，前往大灣區其他城市居住或發展的意願在所有年齡群組和各政治傾向陣營中均呈現持續上升趨勢。這一現象的背後，與大灣區醫療發展的快速進步密切相關。

民主思路「一國兩制」指數第十四版報告

隨著區域內醫療設施的提升和醫療服務質量的改善，越來越多的人對在大灣區內尋求更好的醫療照護和健康管理機會充滿信心。此外，政府對醫療科技創新和人才引進的政策支持，也吸引了更多專業人員和家庭考慮在這些城市定居。這不僅促進了區域內的經濟增長，也為居民提供了更高質量的生活和健康保障。因此，大灣區的醫療發展已成為推動部分香港市民移居和發展的重要因素，反映出人們在追求更高生活品質與健康福祉方面的強烈願望。那麼，大灣區的醫療優勢體現在哪些方面？而香港的醫療體系又在哪些方面顯得「不吸引」？

人口基數與藥品議價能力

人口基數是影響藥品議價能力的重要因素之一。在大灣區，隨著人口的增長和醫療需求的增加，藥品市場的規模也隨之擴大。這使得製藥企業在與政府和醫療機構談判時，擁有更強的議價能力。大規模的人口基數意味著更高的藥品需求，從而促使製藥公司在定價策略上更加靈活，以獲取市場份額。

例如，對於一些罕見病的治療，香港面臨的挑戰不僅在於患者人數少導致診斷困難，還體現在標靶藥物的選擇上。由於罕見病患者的基數有限，醫療機構在尋求合適的標靶藥物時，往往會發現可選擇的藥物數量有限，且這些藥物的獲取成本高昂。根據報道，許多罕見病的標靶藥物在香港的價格未進入政府資助藥物安全網，這使得患者在治療上面臨沉重的經濟負擔。儘管可以申請相關基金的資助，但患者在尋找合適的治療方案時，常常需要面對漫長的等待時間和繁瑣的申請程序，這進一步影響了他們的治療效果和生活質量。

以治療脊髓肌肉萎縮症（SMA）的藥物為例，同樣進口藥廠的藥品於內地公立醫院購買的價格只需香港的約5%，如果在大灣區居住並按照規定參加城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險，在指定醫院的門診特殊病種用藥報銷后，價格可能更低。因此，因爲醫療可及性而選擇北上流動，不失爲香港罕見病群體的新選擇。

然而，醫療保險問題在全球範圍內始終是難以完美解決的難題，內地的醫療保障體系也面臨著日益增長的壓力。如果特區政府能夠與內地合作統一採購藥物，這將不僅能夠擴大市場規模，還有助於增強與製藥企業的議價能力，從而可能成為解決醫療資源短缺的新途徑。這種合作模式不僅能提高藥品的可及性，加強兩地在醫療領域的交流與合作，實現資源的最優配置，還可能減輕患者的經濟負擔，增加患者的治療選擇。此外，隨著市場規模的擴大，製藥企業也會在定價上更加靈活，進一步促進藥物的研發和上市。

雙向流動與醫療旅遊的發展可能

香港對於大灣區其他城市就沒有醫療上的吸引力嗎？其實並非如此。香港擁有先進的手術技術和高水平的醫療服務，配備世界領先的設備，這些優勢使其成為吸引內地及其他地區患者的重要醫療旅遊目的地。根據報導，隨著內地患者對高品質醫療服務需求的增加，越來越多的人選擇到香港就醫，尤其是在高難度手術和專科治療方面。

為了充分發展醫療旅遊，香港可以採取多項策略。例如，加強市場推廣活動以提升香港作為醫療旅遊目的地的知名度；簡化入境程序，設立專門的醫療旅遊簽證，減少患者的等待時間；以及建立與內地及國際醫療機構的合作網絡，促進患者轉診和信息共享。此外，提升服務體驗，提供一站式的醫療旅遊服務，包括住宿和交通等，也是關鍵所在。

在經濟發展瓶頸期的當下，聚焦高端醫療服務，尤其是美容整形和癌症手術治療等專科項目，能夠吸引願意支付高價的大灣區乃至世界範圍的患者。因此，醫療旅遊的雙向流動將為香港的經濟注入新的活力，推動醫療行業的持續進步。

對於大多數人來說，醫療社會生態的運作並不難以理解：在就醫困難的環境中，我們渴望獲得方便的醫療服務；在看病費用高昂的壓力下，我們希望能夠減少不必要的開支；在患者擁擠的醫院裡，我們期待能找到耐心的醫生；面對過度醫療的風險時，我們希望能夠降低身心受傷的可能性。然而，真正複雜的問題在於我們是否具備改變這一醫療生態的能力和決心。

在這個背景下，推動醫療制度的變革與創新顯得尤為重要。政府和相關機構需要積極探索更有效的醫療體系，優化資源配置，並提升醫療服務的質量與可及性。此外，社會各界也應該參與其中，透過倡導患者權益和透明的醫療資訊，來促進醫療行業的健康發展。只有在全社會的共同努力下，我們才能真正實現一個更為公平、有效的醫療環境，讓每個人都能夠在需要時獲得應有的醫療服務，並享有更高的生活質量。

作者劉涵博士是民主思路研究主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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