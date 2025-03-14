政府高層學習會　李家超要求貫徹兩會精神、留意深化國際交往合作

全國兩會早前閉幕，行政長官李家超今日（14日）舉行政府高層內部學習分享會，與政治委任官員分享學習全國兩會精神的體會，包括香港如何更好對接國家發展戰略，對香港特區政府管治的重要意義，並要求大家學習領會和貫徹全國兩會精神。



李家超亦提示各官員留意三點，包括《政府工作報告》提及「深化國際交往合作」；香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略；要在施政和工作中貫徹落實全國兩會精神。



李家超（中）要求政治委任官員學習領會和貫徹全國兩會精神。（李家超Facebook）

李家超：要鞏固歐美市場 開拓中東、東盟、中亞市場 爭取加入RCEP

李家超舉行政府高層內部學習分享會，提示各官員留意三點。第一是《政府工作報告》港澳篇幅，首次重點提及「深化國際交往合作」。李家超表示，國家進一步擴大高水平對外開放將帶來更多新的發展機遇，香港要更大力度發揮好內聯外通的重要橋樑窗口作用。

李家超指，要繼續深化對外交往合作，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，亦會大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作，積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）；以及為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用，對外說好國家故事、說好香港故事。

曾國衞（中）和鄧炳強（右）出席政府高層內部學習分享會。（李家超Facebook）

要因地制宜發展新質生產力 推進北都和河套發展

其次，李家超表示香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，打開發展新天地。他表示人才是推動新質生產力發展的重要元素，特區已成立「教育、科技和人才委員會」，並建立人才庫，以增強香港「八大中心」和科教興國的實力和目標。

他指出，香港要繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；亦要進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地；並以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，以及進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。

楊何蓓茵（中）和張曼莉（左）出席政府高層內部學習分享會（李家超Facebook）

要深化改革 推展全民化的愛國主義教育

此外，李家超提示各官員，要在施政和工作中貫徹落實全國兩會精神，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，以及堅定維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，在加強《憲法》、《基本法》、國家安全教育的同時，推展全民化的愛國主義教育，讓市民全面深入認識「一國兩制」。