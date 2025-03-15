公營門診部分檢查項目擬按項收費　林正財：非因財赤、是共付概念

政府正檢討公營醫療收費，有消息指當局會在數周內公布調整方案，醫務衞生局局長盧寵茂確認，考慮將公營醫療門診部分檢查項目，例如磁力共振等採取按項收費，由市民承擔部分費用。行政會議成員林正財今日（15日）指，改革並非為解決財政問題，是希望將資源精準撥給有需要的基層市民，讓他們不會因為財政壓力未能接受服務，同時減少浪費。他相信當局會按不同需要，訂立收費模式，以達共付概念。



林正財(資料圖片／夏家朗攝）

消息指，政府將於數星期內，交代公營醫療收費調整方案。醫務衞生局局長盧寵茂昨日（14日）稱，公營門診的某些檢查，例如複雜的影像檢查、電腦掃描、磁力共振，需求不斷上升令輪候時間邊長，考慮按項目讓市民一定共付費用。他強調，政府目前對相關項目的資助到百分百，門診的電腦掃描、磁力共振是完全免費，會造成一定過度使用，按項收費會較合理，而收費會是市民可負擔水平。

盧寵茂（梁鵬威攝）

林正財：希望更精準減少浪費

盧寵茂強調，急診室、住院病人檢查不會按項收費，只是針對門診病人。他又稱，要通過收費改革，提升醫療保障，特別是保障「急、重、危、疾」，讓市民不至於「大病至貧」，重申政府對於醫療承擔不變，費用調整後帶來的額外收入會投放至其他醫療服務。

本身是醫生的林正財今日（15日）表示，以他理解，公共醫療收費改革並非為解決公共財政困難，而是希望更精準減少浪費。他相信會按不同需要訂立收費模式，盡量做到共付概念，讓較昂貴的檢查服務優先提供予急症病人及經濟上有需要的病人，以免他們因有財政壓力而接受不到服務。

另外，當局因應學童輕生問題，推行以學校為本三層應急機制。本身是精神健康諮詢委員會主席林正財說，正與不同政策局一同檢討，希望今年可做到恒常化。