盧寵茂：門診電腦掃描、磁力共振擬按項收費　不適用於住院及急診

政府將於數周內公佈公營醫療收費調整方案。醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）表示，要通過收費改革，提升醫療保障，特別是保障「急、重、危、疾」，讓市民不至於「大病至貧」。他表示，政府對於醫療承擔不變，費用調整後額外收入會放入其他醫療服務。



對於有消息指當局擬逐項檢查收費，例如電腦掃描、磁力共振等，盧寵茂表示考慮門診按項目收費，但住院、急診等檢查不會按項收費。



公營醫療服務緊張。 （資料圖片）

藥物費用有改善空間 門診項目檢查考慮收費

盧寵茂表示，收費改革是醫療改革其中一環，要資源精準運用。他表示某些項目政府補貼百分百，收費改革會考慮成本及市民合理共付、資源運用優次，市民可承擔能力。

他指出，有考慮資源運用會否浪費情況，例如藥物確實有改善空間，希望通過改革收費令浪費減少。另外，他指問題在於某些項目檢查，例如複雜的影像檢查、電腦掃描、磁力共振，需求不斷上升令輪候時間邊長，考慮按項目讓市民一定共付費用。

他強調政府對相關項目的資助到百分百，門診的電腦掃描、磁力共振是完全免費，會造成一定過度使用，按項收費會合理，急診、住院病人檢查不會按項收費，只是針對門診病人，急診室沒有按項收費。

盧寵茂（梁鵬威攝）

不希望「輕的病找大專科治療」 冀門診收費減少不必要檢查輪候

門診收費方面，他表示收費調整是重要的導向意義，收費改革是醫療改革一部分，發展基層醫療需要市民明白，醫療服務流程基層家庭醫生是第一步，有需要才尋求專科治療，不是「輕的病找大專科治療」，訂立門診收費都有導向性，希望收費令病人就醫方面改習慣，從而善用資源。他表示，專科醫生不可以浪費資源，不單止是錢的問題，亦是專業人員有限。

他指出，檢查方面很大分別，急診需要特別檢查會包括在整體收費，門診病人選擇日期檢查正正是輪候時間長，希望收費改革造成導向，讓不需要的檢查減少。他表示，急診室的病人會即時有檢查，不存在輪候時間，會繼續維持免費服務。