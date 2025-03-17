消息：急症室收費擬兩級制　危殆危急免費　其餘95%病人付逾180元

公營醫療收費檢討公布在即，消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，需即時或短時間內須接受治療的危殆及危急病人免費，緊急、次緊急和非緊急病人等三類病人的收費則由現時180元，提高至與私家診所相若。之前，也有消息指收費可能介乎300至400元之間。按去年急症室分流病人的比例推算，即約九成半到急症診的病人需付的費用會上升。



不過，有病人權益組織認為構思不單是變相加價，也憂慮同時令私家診所也會因需求上升而加價，最終迫使市民回流急症室求診，也擔心現時急症室的分流制度會造成爭議。醫療衞生界立法會議員林哲玄雖認為，急症室收現時檢討收費是合理，但不應該將壓力加在前線負責分流的急症室護士身上，建議改成經醫生診斷後要入院的病人可以免費。



急症室（夏家朗攝）

現時急症室根據病情將病人分流為五類，包括危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急，全部劃一收180元。消息指，日後的急症室收費擬分為兩級，危殆及危急將會免費；而緊急、次緊急及非緊急的病人的收費，將劃一提高，水平傾向與私家診所相若。早前有消息指，收費可能介乎300至400元之間。

根據醫管局指引，當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，按服務目標，危殆類別是可以獲即時診治、危急類別則在15分鐘內處理95%的病人、緊急類別則在30分鐘內處理90%的病人。

危殆: 有即時生命危險，可獲即時診治

危急: 可能有生命危險，須在 15 分鐘內處理

緊急: 情況嚴重但穩定者，在 30 分鐘內處理

次緊急：情況較輕微但需處理，可以等候一段時間

非緊急：病情輕徵及穩定，病人可以長時間等候，情況無惡化風險

急症室收費對上一次調整是2017年，當年由100元加至180元。加價後，2018年急症室求診人數中約96.4％都是緊急、次緊急或非緊急病人。而2024年，這三類別的求診人數有下降趨勢，佔約95.8％。換言之，日後大部分急症室求醫的病人都要付多於現時的180元。

林哲玄憂慮構思中的新收費，會加重前線人員壓力（資料圖片）

林哲玄擔心會加重前線人員壓力

立法會醫療衞生界議員林哲玄指，急症室收費多年沒有調整，現時檢討收費是合理，第一級那些病人免費，他沒有意見，因為那些幾乎是一邊急救一邊進來，或者撞車撞到昏迷進來，一定能分辨到，也不會跟他們談錢，那些是救命的考慮。

他續說，第二、三級之間界線可能有些模糊，當模糊的時候就會出現問題。他解釋，分流是一個很快的程序，護士在很短時間之內判斷這個病有多急。如果判斷不是百分百準確也不意外，因為真的不是診斷過程，診斷過程是要見到醫生才是診斷過程，護士只是排緩急先後。他說，前線醫護人員已經夠忙，不希望見到他們多一個壓力，建議經分流的其他類別的求診病人若經醫生診斷後需要入院，即可免費。

社區組織協會幹事彭鴻昌則憂慮會引發私家診所加價（黃浩謙攝）

病人組織擔心加費會予人為填財赤的感覺 也憂私家診所加價

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌也指，分流制度下，值得商榷是第三類別，即緊急類別，認為與當局一直強調的緊急情況也能受惠，或免費有點背道而馳。他又指，對於真的有經濟困難的市民，會因而增加經濟負擔，相信造成公眾一個觀感，是否因為政府財赤，所以在可以增加收費的地方都去收費補貼政府庫房。

彭鴻昌又擔憂急症室加價後，私家診所亦隨即加價，屆時基層病人被迫回流急症室。

盧寵茂上周表示要通過收費改革，提升醫療保障（梁鵬威攝）

盧寵茂確認門診服務檢查項目也擬逐項收費

除了急症室的收費擬作調整外，醫務衞生局局長盧寵茂上周表示，政府的門診服務也擬逐項檢查收費，例如電腦掃描、磁力共振等，但表明住院、急診等檢查不會按項收費。他當時強調，要通過收費改革，提升醫療保障，特別是保障「急、重、危、疾」，讓市民不至於「大病至貧」。政府對於醫療承擔不變，費用調整後額外收入會放入其他醫療服務。