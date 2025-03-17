兩辦轉載批長和賣港口文章　譚耀宗：複雜社會、在商言商一定唔夠

港澳辦和中聯辦先後轉載《大公報》批評李嘉誠旗下長江和記實業的文章，指日前向美資財團出售巴拿馬與全球港口的千億交易是「見利忘義」、「漠視國家利益」，直斥「背叛和出賣全體中國人」。前港區全國人大常任譚耀宗今早（17日）表示，面對國家被打壓，立場當然要支持國家，「唔係點叫愛國愛港」。



他認為今次事件後，所有商人都要「多加留意」，在涉及地緣政治或懷疑對國家安全有影響的事，要「深究」和「多聽意見」。至於是否意味今後商人不能只在商言商？譚耀宗指在今日複雜社會，只從「單純一個角度」，在今日複雜社會「一定唔夠」，一定要多角度。



長和早前宣布擬將中港以外碼頭業務售予貝萊德牽頭的財團。(資料圖片)

前港區全國人大常任、全國港澳研究會副會長譚耀宗在商台節目中表示，自從美國總統特朗普上任後，不斷對其盟友和中國採取「強權打壓」，他認為對商人而言，「避免不了」帶來影響，必須小心應對，要注意局勢發展。他個人而言，若涉及外交事宜，他會先問問特區政府或中央對事件的看法，因情勢幻變很快。

譚耀宗重申，既然國家被攻擊打壓，自然要支持國家他又指自己也是強權打壓「受害者」，他在2021年被美國制裁，遇到國家遭人攻擊打壓，「梗係要支持（國家），唔係點叫愛國愛港立場」。

全國人大前常委譚耀宗（資料圖片/歐嘉樂攝）

在商言商在今日不足夠 重要的事要多找不同意見

是否意味商人今後不能只「在商言商」？譚耀宗指只從「單純一個角度」，在今日複雜社會「一定唔夠」，一定要多角度、全方位考慮再作決定才是「穩妥」之策。，他稱只要「多啲了解，多啲溝通」事情可能找到「認同辦法」。主持人追問，是否長和要取消交易，譚耀宗則稱不掌握具體資料，「不便教佢點做」。

至於今次的交易前應否先知會北京？譚耀宗指，當然重要的事情，多找不同意見是好事，特別當事涉外交或國際形勢、地緣政治、國家安全等事宜，譚耀宗：「若有疑問便要深究」。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

相信事件終可解決 國家受打壓對香港有影響

不過，譚耀宗有信心事件可以得到解決，只要多了解、多溝通。被問到是否取消交易便能解決？譚耀宗表明不宜置評，上市公司有其處理程序，不便教別人應點做，他強調自己立場很清楚，一定支持國家：「相信大家香港人都支持國家，國家受打壓，對香港一定有影響，大家同一陣線。」

至於港澳辦和中聯辦均轉載《大公報》文章，應如何解讀？譚耀宗指「代表佢哋好關注囉」，也反映兩辦認同文章，認為文章有「值得深思」的地方，因為「無價值唔會轉載」。

鄧炳強指莊雅婷選擇棄英國大學取錄到北京升學是「棄暗投明」（民建聯直播截圖）

回應「棄暗投明」 譚耀宗：局長「搞吓笑」

另外，譚耀宗也被問及保安局長鄧炳強日前出席活動時，指民建聯西貢區委任區議員莊雅婷放棄英國大學的取錄，改到北京升大學是「棄暗投明」的言論，本身是民建聯的元老譚耀宗表示每個人發言時，都可能引用某些名詞或例子，惟「未必好準確，可能例子會得失人」。他認為鄧炳強背後的用意是稱讚，「搞吓笑，唔好咁認真」。