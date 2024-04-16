特別財會｜明年立法會選舉預算近3.8億　去年區議會選舉花1.2億

明年將舉行立法會選舉，政府透露預算要3.79億元，而去年的區議會選舉，修訂預算為1.22億元。



2023年12月10日的區議會選舉，修訂預算為1.22億元。（資料圖片）

政制及內地事務局在回答立會特別財委會問題時指，籌備2025年立法會選舉以及同年的選民登記運動，合共預算為3.79億元。2023年區議會選舉修訂預算為1.22億元，而2024年選民登記運動預算則為5,700萬元。其他選舉開支包括2023年區議會選舉的後續工作，合計開支為9,200萬元。上述所有開支並不包括選舉事務處職員薪酬。

2024至2025年度並沒有選舉，但選舉事務處淨增加16個職位。選舉事務處表示，計劃開設22個新公務員職位，同時刪除6個職位，因此淨增加16個職位，主要是應付2025年選舉委員會界別分組選舉補選，以及2025年立法會選舉兩個選舉的籌備工作。