林定國：氣候變化衍生法律爭議　香港要為可持續發展貢獻力量

「氣候變化與國際貿易法會議」（Conference on Climate Change and International Trade Law），今天（14日）在香港舉行，也是香港國際法律人才培訓學院成立以來首度與國際法律機構的合作。律政司司長林定國表示，氣候變化帶來商業挑戰，也衍生相關的法律爭議。香港會持續加強與國際機構的多元合作，透過深化國際交往合作，為全球可持續發展貢獻更大力量。



「氣候變化與國際貿易法會議」在港舉行（林定國Facebook）

林定國表示，「氣候變化與國際貿易法會議」吸引了來自全球70個司法管轄區約600人登記參加，包括政策制定者、法律專家、金融機構、學術界及企業代表，展現國際社會對議題的高度關注，亦標誌香港在推動氣候行動及國際貿易法制建設方面的積極角色。

林定國（左二）（林定國Facebook）

會議探討國際貿易法如何協助實現國際社會氣候行動目標

林定國指，氣候變化帶來商業挑戰，極端天氣事件有可能干擾運輸、工廠與基礎設施的正常運作，形成供應鏈斷裂及全球生產成本上升的連鎖反應，也衍生相關的法律爭議。他表示，今次會議探討國際貿易法如何有效地協助實現國際社會氣候行動目標、相關的法律協調範圍及價值，以及立法者、政策制定者、法院及爭議解決機構對國際指引的需求。

約600人登記參加「氣候變化與國際貿易法會議」（林定國Facebook）

林定國表示，律政司近年與 UNCITRAL 有多方合作，包括共同舉辦有關於投資者與國家爭端解決中調解應用問題的研討會，亦建立了「普惠全球法律創新平台」，探討線上爭議解決等議題。他指今次會議在香港成功舉行，鞏固UNCITRAL與律政司雙方長期以來的深厚合作基礎，為國際法律界與綠色金融領域的實務交流帶來更多可能性。