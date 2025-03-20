全球金融中心指數出爐　香港維持全球排第三　整體評分上升

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（20日）聯合發布第37期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升11分至760分，總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首。



《全球金融中心指數》報告，香港維持全球第三位。（顏銘輝攝）

政府：報告肯定香港國際金融中心的領先地位與實力

政府發言人表示，報告充分肯定香港作為國際金融中心的領先地位與實力，香港在人力資本、基礎設施及金融業發展水平方面的排名上升至全球第二，而在營商環境及聲譽及綜合方面的排名亦上升至全球第三。

此外，香港在多個金融行業領域的排名亦名列前茅，其中在「投資管理」、「保險業」及「融資」位列全球第一，「銀行業」則列全球第三。報告也評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名進一步躍升五位至全球第四。

政府總部。（資料圖片)

發言人指，在國家的堅實支持下，香港會繼續發揮好「一國兩制」的優勢，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，積極深化內地與香港的金融互聯互通，包括優化「債券通」等，進一步增強香港連通中外資本市場的角色。

在金融科技方面，發言人指即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探索傳統金融與虛擬資產的融合，亦會繼續建立新增長點，包括推動黃金市場發展及建設大宗商品交易生態圈。