全球金融中心指數　香港排名升至第三　黃偉綸：反映政策方向正確

最新發布的《全球金融中心指數》報告當中香港的總排名上升至第三，財政司副司長黃偉綸今日（25日）在香港中國金融協會年會論壇致辭時表示，香港的總排名上升，認為肯定了香港作為全球領先金融中心的地位和實力，反映政府在金融業務政策方面的努力，以及措施方向正確，同時反映金融業界和各監管機構的付出和貢獻。



他又稱，雖然有成績但政府不會自滿，同時會繼續強化香港金融市場的競爭力，更好地服務區內、服務國家、服務全球。



黃偉綸在香港中國金融協會年會上致辭。（黃偉綸Facebook）

《全球金融中心指數》排名上升 反映特區努力及金融業界的付出

全球121個金融中心當中，香港總排名上升至第三位。黃偉綸表示，香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」方面的競爭力均名列前茅，報告肯定了香港作為全球領先金融中心的地位和實力。

他指出，報告中，香港在「投資管理」的排名躍升為全球第一；在金融科技方面的排名也上升，成為全球十大金融科技中心之一。他認為排名上升反映了政府在過去在金融業務政策方面的努力，以及措施方向正確，同時反映金融業界和各監管機構的付出和貢獻。

望與業界合作 共同提升香港的國際金融中心地位

黃偉綸表示，雖然雖然做出了一點成績，但政府不會自滿，而是會繼續努力強化香港金融市場的競爭力，期待與業界攜手將香港的國際金融中心地位推向更上一層樓，更好地服務區內、服務國家、服務全球。

此外，他亦在論壇上分享政府在「綠色能源」和「綠色金融」兩方面的工作。他認為，應對氣候變化單靠政府推動並不足夠，望與業界攜手合作；同時相信香港有能力擔當引導國際資金，配對優質綠色項目的重要角色，為區內以至亞洲的綠色轉型，作出積極貢獻。