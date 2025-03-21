政府修訂選舉條例　容許立法會功能界別換屆選舉用電子點票

政府今日（21日）刊憲《2025年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，就立法會選舉地方選區劃界工作作出技術修訂，並賦權選舉管理委員會（選管會）在立法會功能界別選舉中可使用點票機進行點票及整合相關界別的選票結算表等。條例草案將於3月26日提交立法會進行首讀。



立法會選舉將於12月舉行。（李澤彤攝）

條例草案主要就立法會選舉地方選區劃界工作作出技術修訂，並賦權選管會在立法會功能界別選舉中，可使用點票機進行點票及整合相關界別的選票結算表，為優化發表選委會界別分組投票人登記冊的安排作出相關修訂。

政府發言人表示，會繼續與選管會保持密切溝通，並按相關選舉法例及實際情況積極籌備兩場選舉，以確保選舉在公平、公正、誠實及安全有序下順利進行。有關選舉的具體安排今年稍後時間會另作公布。

政府指功能界別的點票最複雜（資料圖片）

政府指功能界別點票最複雜

現時只限選舉委員會界別的點票容易使用電子點票。政府提交立法會的交件中則指，現時功能界別點票安排為立法會三個界別當中最複雜，需先將選票運往中央點票站，以人手將選票按界別分類、核對選票數目，然後再以人手點票，牽涉大量人手操作。2021年選舉7萬張選票需要約12小時完成點票，建議賦權選管會參考選委會界別選舉，除可以人手點票外，亦可使用點票機點票。

當局認為有引入自動化點票的空間，建議參考選委會選舉及立法會選委會界別採用點票機點票，提高點票效率，確保選舉公平公正性不受影響。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，宣布立法會選舉投票人定於12月7日舉行。（鄭子峰攝）

12月7日立法會選舉投票日 9月進行選委會界別補選

而行政長官李家超周二（18日）出席行政會議前已宣布，第八屆立法會選舉投票，定於12月7日星期日舉行，選出90名立法會議員。而在立法會選舉之前，會舉行選舉委員會界別分組補選，選舉委員會應有1500位選委，當中有967名是選任委員，其他是提名委員和當然委員。根據現時數字，需要在967席選任委員中補選90席，令他們可在立法會換屆選舉的選舉委員會界別進行提名和投票。選舉委員會界別分組補選的投票日定於9月7日星期日舉行。