長和賣碼頭｜有違23條立法原則？　譚耀宗：條例清晰、要謹慎處理

《大公報》昨日（21日）再發表評論「銳評」，談及擬將巴拿馬港口等43個海外港口的資產賣給美資財團貝萊德的涉事「某知名港企」，指「一國兩制」方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益」，去年已被寫入香港法律，今次交易的後果，是導致直接違反該項原則性條文。前全國人大常委譚耀宗今日（22日）出席活動後表示，有關方面要小心謹慎處理事件，但不想談及具體，有關條例已經公佈約1年，在香港做甚麼事都要依法依規。他又指，處理對國家利益有影響事宜時都要特別小心。



譚耀宗回應《大公報》有評論指「某知名港企」賣海外港口，可能有違23條立法原則（黃寶瑩攝）

《大公報》評論文章指交易或違反原則性條文

《大公報》昨日(21日）的評論文章指，違反法律的形式有很多種，並非每一條法律條文都直接寫明違反的後果，但是沒有寫明法律後果不等於沒有法律效力。例如「『一國兩制』方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益」，這項原則去年已被寫入香港法律，成為具有法律效力的法律條文。若以此觀之，今次交易的後果是導致國家安全和發展利益受損，直接違反該項原則性條文。違反法律原則性條文也是違反法律。

大公報再發表評論，評「某知名港企」擬出售海外港口資產（大公網截圖）

而特區政府去年初公布的《維護國家安全:《基本法》第二十三條立法》諮詢文件中，有關立法的原則稱，「維護國家主權、安全、發展利益，是『一國兩制』方針的最高原則」。而相關條例已於去年3月23日生效。

譚耀宗：對國家利益有影響時要特別小心

譚耀宗今日（22日）出席民建聯一本有關23條立法歷程的新書發布會，被問及長和賣碼頭是否違反相關條例的原則性條文時，他表示，事情影響相當大，談及國家安全條例、影響出口貿易等引起大家關心，呼籲有關方面小心謹慎處理。對香港而言，國家安全很重要，要共同維護國家安全，對國家利益有影響時都要特別小心。

譚耀宗指對國家利益有影響事宜要小心處理（黃寶瑩攝）

當再被追問相關交易是否有違23條立法原則，他表示條文很清楚，有關人士要小心面對23條以及維護國家安全的要求，大家都明白，不想特別指出具體，有關條例公佈一年，任何香港事情都要依法依規做事。

用23條會否影響自由經濟？ 譚耀宗：假設性問題、沒有聽過

至於如果動用23條處理事件，會否對香港的自由經濟帶來有影響？譚耀宗表示問題是假設性，他沒有聽過，原則上做事要小心謹慎，要按照法律規定，維護國家安全方面要落實有關法律規定。