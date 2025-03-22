長和賣碼頭｜李慧琼：港口屬戰略產業　商業決定要考慮國家需要

長和計劃出售包括巴拿馬港口等海外港口資產予美國財團，引來批評無考慮國家利益。全國人大常委李慧琼在一個電台新聞節目中，被問到企業與外國做生意是不是要優先考慮國家利益時說，今次涉及港口業務是一個重要戰略內容，政治和經濟環環相扣，戰略產業是很難完全純商業考慮，作為企業應盡力考慮，希望可助力國家發展，也要考慮國家的實際需要，再作出商業決定。



李慧琼（中）（梁鵬威攝）

李慧琼接受有線新聞節目《有理有得傾》訪問時，被問及長和擬出售海外港口資產引發爭議，會否擔心事件發酵下去，會影響外商對於香港投資的觀感，或者甚至是香港國際金融中心的形象時，她回應稱，在其他地方是不容易讓一個中國企業或香港企業去參與一些戰略的項目，因為有特定的準入門檻，又指國家有時也遇到「卡脖子」的問題，相信今次不是一個獨有事件，也相信大家都理解現在的實際情況，世界的發展是迅速的，地緣政治亦是複雜。

有調查顯示近五成受訪者不滿立法會表現（廖雁雄攝）

為立法會表現辯護 李慧琼：本屆通過的法例屬歷屆之冠

另外，行政會議成員湯家驊為召集人的智庫組織民主思路調查最新調查顯示，有近五成受訪者不滿立法會表現，作為資深立法會議員的李慧琼指不能用一個調查總結議會的表現。她解釋，完善選舉制度當時的產生背景，必須承認產生的時候都有一批市民對此制度是抱有問號的。現在完善制度之後，要透過實踐去讓市民看到成績，而九十名議員中，市民可能仍未完全認識部分議員，也是由很多綜合原因導致。

作為立法會內務委員會主席的她列舉了一些本屆議會的工作成果，指今屆立法會通過的法例是歷屆之冠，又完成了《基本法》23條本地立法的憲制責任，議會亂象亦消失，認為立法會成績要綜合去看。

至於早前閉幕的全國兩會，政府工作報告提及要提升粵港澳大灣區的創新能力和幅射帶動作用，李慧琼指香港可以為國家培育與國際接軌的醫療人才，並已提交建議於大灣區設立專科醫生培訓試點，用香港模式為國家培訓醫生，由於本港的醫療與外國接軌，受訓的內地專科醫生最終可成為走向世界的醫療人才。