法治教育領袖拓展課程　林定國冀助青少年用好科技解決問題

「法治教育領袖培訓計劃」拓展課程講座今日（22日）舉行，律政司司長林定國指拓展課程內容與日常生活息息相關，同時考慮到學員背景和日常工作之間最大的關連性就是青年人，因此探討「網絡世界」對青少年可能帶來的機遇與風險，例如資訊安全、網上詐騙、私隱保障等。他希望可以為青少年日常工作提供實質協助，在法律的基礎下，指導年輕人用好科技，協助他們處理及解決問題。



「法治教育領袖培訓計劃」拓展課程講座今日（22日）舉行（林定國FB）

約60位來自紀律部隊青少年團、制服團隊、地區青年委員會、青年團體及中學等學員參與課程。今次拓展課程講座是「法治教育領袖培訓計劃」第三階段，亦是最後階段，透過法律講座強化學員法律基礎，同時也將配合後續推廣法治的實踐活動，推廣社區法治教育。

完成整個「法治教育領袖培訓計劃」培訓的學員將獲授「法治大使」（ROLE Ambassador）稱號（林定國FB）

林定國稱，希望學員能更透徹掌握法治精神。在第一與第二階段的基礎及進階課程中，學員已透過參觀執法機構、參與模擬法庭等方式加深對香港法律制度與法治運作的認識。第三階段除了法律講座，更重視學員親自策劃並執行社區推廣項目，擔當分享者和領航者角色。完成整個培訓三步曲的學員將獲授「法治大使」（ROLE Ambassador）稱號，見證大家的學習成果。

林定國指「法治教育領袖培訓計劃」拓展課程內容與大家的日常生活息息相關（林定國FB）

林定國形容，也象徵在香港法治教育史上踏出新一頁。以各位學員的熱忱與行動力，必能將所學向外傳播，金字塔式、幾何式地融入社會各個層面，為推動香港的普及法治教育作出實質貢獻。