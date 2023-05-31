政府正籌備法治教育領袖培訓計劃　「內地生活小百科」助北上港人

港府致力推動《憲法》及《基本法》宣傳及教育，民建聯立法會議員李慧琼今日（31日）在立法會大會提出口頭質詢，提及政府未來會否加強港人對內地法制法規認識的宣傳等。政制及內地事務局局長曾國衞表示，由律政司司長擔任主席的法治教育督導委員會將會推展全新的法治教育領袖培訓計劃，內容包括內地法律制度等。



他又指，內地辦事處有編寫「港人內地生活小百科」，當中載有港人在內地生活需注意的事項。



曾國衞。（資料圖片/夏家朗攝）

李慧琼稱有港人對內地制度存在誤解

李慧琼指，香港市民對制定、修改及監督實施《憲法》及《基本法》的全國人民代表大會，以至內地的法治制度和法規，普遍認識不足，甚至存在誤解。隨着愈來愈多香港市民北上升學、工作、經商以至居住，提高他們對內地法制法規的認識和理解相當重要，也是推進香港與內地交流合作的重要基礎，詢問當局會否加強相關教育及宣傳。

曾國衞表示，愈來愈多港人到內地工作、就學及生活，在協助港人認識內地政策及法規方面，局方駐內地辦事處會透過舉辦營商講座等，通報及發放內地最新法規及資訊，並上載至有關網頁及社文平台。而由內地辦事處編寫的「港人內地生活小百科」中，亦提醒了港人在內地生活注意事項，包括內地法律體系、稅務安排、就醫就業等。

他又指，法治教育督導委員會將會推展新的法治教育領袖培訓計劃，直言：「正密鑼緊鼓開準備開展計劃」，不過港府暫未有就港人對內地法規的認識作詳細研究。