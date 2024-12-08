林定國：明年推第三階段「法治教育領袖培訓計劃」宣揚正確法治觀

律政司司長林定國今天（8日）出席香港青少年軍總會檢閱儀式，他說總會強調團員的紀律和責任感，以及守護法治的意識，與律政司一直以來致力推動的法治教育理念不謀而合，重提明年推出第三階段「法治教育領袖培訓計劃」，表明會繼續努力不懈地推展多元化的法治教育項目。



12月8日，律政司司長林定國出席香港青少年軍總會檢閱儀式。（林定國Facebook）

林定國表示，香港青少年軍總會是香港第一支採用中式步操的青少年制服團體，致力於提升團員的國民身份認同及對國家的歸屬感。今日受閱方陣由超過300名隊員組成，包括來自16間中小學的地區縱隊團員，部分小隊員年僅8歲，形容他們個個昂首挺胸、步伐整齊，展現卓越紀律與團結精神。

總會強調團員的紀律和責任感，以及守護法治的意識，林定國形容與律政司一直以來致力推動的法治教育理念不謀而合。他說日常生活中，除了要守法， 亦要積極學習《憲法》、《基本法》及《香港國安法》，正確理解「一國兩制」的根本以及香港與國家的關係，珍惜和守護香港這個美好的家園，熱愛祖國並貢獻國家所需。

12月8日，律政司司長林定國出席香港青少年軍總會檢閱儀式。（林定國Facebook）

他說律政司會繼續努力不懈推展多元化的法治教育項目，重申明年推出第三階段「法治教育領袖培訓計劃」，以及透過大型互動戲劇，以生動有趣的形式向大眾宣揚正確的法治觀念。他說青年人是國家的未來、希望和棟樑，希望香港青少年軍總會的團員能繼續發揮領導精神，向身邊朋輩傳遞正確的法治觀念和愛國精神，成為推動香港持續繁榮穩定發展的生力軍。