人才辦首度出訪澳洲　招攬當地人才來港發展

勞工及福利局副局長何啟明率領香港人才服務辦公室（人才辦）首次出訪澳洲兩個城市五日，招攬當地人才來港發展。何啟明表示，香港充滿優勢和機遇，適合國際人才前來發展。



勞工及福利局副局長何啟明上周率領香港人才服務辦公室（人才辦）團隊訪問澳洲，代表團（前排）與澳洲悉尼科技大學學生於3月18日（悉尼時間）舉行交流推（政府新聞處）

香港人才服務辦公室總監劉鎮漢（台上右一）及兩位已來港定居的澳洲人才三月十九日（悉尼時間）在澳洲悉尼大學舉辦的交流推廣活動上，向當地人才介紹香港的發展機遇 （政府新聞處）

何啟明與人才辦總監劉鎮漢及團隊，於本月17至21日首次出訪悉尼及墨爾本，與悉尼的悉尼科技大學、悉尼大學和新南威爾士大學，及墨爾本的墨爾本大學和蒙納士大學共五家世界百強大學的院校代表見面，並與當地初創培育基地及創科機構進行交流。

期間，人才辦舉辦三場交流推廣活動，分享新一輪人才清單更新後的最新內容，及人才辦提供的人才落戶支援服務等，並邀請了兩位已來港定居、來自網路安全及可持續金融領域的澳洲人才同行，介紹相關行業在香港的最新發展。

何啟明（右）向澳洲人才介紹香港各項人才入境計劃。（政府新聞處）

人才辦亦參與澳洲最大型面向畢業生及在讀學生的就業博覽會「The Big Meet 2025」，設置展位推廣香港的優勢與機遇，詳細介紹香港各項人才入境計劃，及解答參加者的提問。

人才辦發言人表示，是次同行人才均來自香港人才清單涵蓋的專業領域，期望透過他們的親身分享，吸引更多相關人才來港發展。人才辦今年將繼續前往亞太、歐洲及北美等海外重點地區，積極招攬國際高端人才。