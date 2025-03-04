孫玉菡發文拆解人才入境計劃迷思　稱44萬宗申請審批嚴格

前行政長官梁振英近日兩度發帖，繼質疑政府推出的人才入境計劃被利用，又質疑過去兩年各項人才入境計劃接獲逾40萬宗申請，當局是否夠人手確保申請資料真實。勞工及福利局局長孫玉菡周一（3日）在社交平台發文，間接回應梁振英，強調港府在審批及續簽時嚴格把關，引入的人才涉及多個領域。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，全球各地目前均激烈競奪人才，特區政府歡迎世界各地的多元人才來港發展。 （資料圖片）

高才通計劃須提交經認證文件

孫玉菡以《拆解對香港人才入境計劃的迷思》為題發文稱，針對政府引進人才，社交媒體上有不少疑問。針對「兩年共收到數以十萬計的人才申請，是否能嚴格把關？」孫指出，由2022年底至今年1月底，各項人才入境計劃共收到超過44萬宗申請，當中獲批的超過28萬宗，其中高端人才通行證計劃（高才通計劃）佔三分一。

孫表示，為確保只有符合要求者獲批，所有高才通計劃B類和C類，以及優秀人才入境計劃的申請人，須提交由指定第三方認證機構，又或頒授院校就學歷發出的認證文件。雖然高才通計劃首次入境的申請資格相對簡單，亦不要求申請者事先受聘，但到了續簽階段必須證明已在港受聘或開辦／參與業務。

約四分一獲批者持外國護照

對於人才背景，孫指截至今年1月底，各項計劃的獲批者中，約四分一持外國護照。在高才通計劃方面，約四成B類及C類的獲批者畢業於海外頂尖大學。這些外來人才都具有國際視野，來港後主要投身「八大中心」的行業。

人才辦也發布短片，訪問經人才入境計劃、來自澳洲的Jordan Huber，他任職不動產服務公司的高級經理，稱受香港稅制及多姿多彩的生活吸引，來港後在職場易於擴張人脈。

人才辦發布短片，訪問經人才入境計劃、自澳洲來港的Jordan Huber，他稱被香港的稅制及多姿多彩的生活吸引。（勞工及福利局 Facebook 截圖 ）

稱人才配對就像情侶關係 「和平分手」平常不過

孫玉菡又稱，人才配對就像情侶關係，若人才覺得香港環境適合，自然會留低；相反若人才選擇不留港，「和平分手」亦是平常不過的事。

他指出，高才通計劃下首批簽證自去年12月底開始陸續到期，截至今年1月底，到期續簽的只有300多人。初步觀察，成功續簽的高才在港就業情況理想，主要集中在金融、商貿和創新科技等行業。

(梁振英Facebook截圖)

梁振英：兩年有超過40萬宗申請 夠人手確保資料真實嗎？

梁振英於上月23日發文稱，有內地人以「人才」名義來港，只是為出入方便、子女報讀學校，甚至為在內地取得「港人港稅」優惠，均有違香港人才政策的原意。

他於周日（2日）再發帖稱，政府2月26日表示，不同人才入境計劃的申請數目，在2023為221,000宗、在2024年則為約208,000宗，「兩年有超過40萬宗申請，政府有足夠人手確保申請人呈交的資料真實嗎？」