林定國冀進一步強化法律人才培養機制 藉訪問表達一個願望
撰文：馮子健
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律政司司長林定國早前接受報章訪問，探討涉外仲裁人才培養的重要性、香港在推動中國內地涉外法治建設中的角色。他表示，擔任律政司司長以來，一直希望進一步強化法律人才培養機制，及通過粵港澳大灣區區域協同合作，打造具有整體優勢的涉外仲裁服務體系。他在訪問中，表達了他自己的一個願望，就是提升粵港澳大灣區涉外仲裁的吸引力。
林定國希望進一步強化法律人才培養機制
林定國表示，內地正大力推動高水準對外開放，繼續推動改革開放的一個重要原則，是堅持全面依法治國，其中就涉及涉外法治。他指出，涉外法治有賴高素質法律人才的支撐，這些人才為法律制度和系統賦予生命力，確保制度運行順暢，繼而助力實現改革開放的目標。
他希望進一步強化法律人才培養機制，舉例指去年11月香港國際法律人才培訓學院成立，推出多個課程，涵蓋涉外司法實務、仲裁，未來將拓展至普通法、內地法及國際法。他表示，內地仲裁機構快速進步，不僅案件量和專業水準大幅提升，也積極吸納國際人才，提升國際化程度。
個人願望：提升粵港澳大灣區涉外仲裁吸引力
他指出，粵港澳大灣區仲裁機構正深化合作，為當事人提供多元化、高水準、國際化的仲裁服務，進一步提升大灣區作為國際仲裁中心的吸引力、競爭力與影響力，超越單一城市的發展。而他的願望就是提升粵港澳大灣區涉外仲裁的吸引力。
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