簡樸房｜何永賢：約2千間面向圍封天井　做好清潔毋須擔心衞生

房屋局昨日（25日）向立法會提交「簡樸房」規管制度最新建議提出，日後「簡樸房」的窗戶，若面向四面圍封的天井，只要天井並非密封，面積符合法定要求，最低層設有進出口，仍可被視為滿足最低標準。至於這些天井會否成為日後「簡樸房」的衞生隱患，房屋局局長何永賢接受電台訪問時說，做好清潔衞生工作要靠大家共同努力，而面向這類天井的分間單位為數不多，只有約2千個，認為不需要擔心。



至於向業主收取「簡樸房」認證費用，是因為他們以「簡樸房」賺取收入，政府應該向業主收回行政費用，預計收費水平約數千元。她又稱，業主在3年寛限期內，越早向政府登記，收費會越低。



房屋局局長何永賢（陳葦慈攝）

▼3月25日 簡樸房規管4項主要變動▼



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簡樸房｜「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

實地視察發現部分四面封天井也可很乾淨

何永賢接受港台專訪時表示，優化方案是諮詢期間聽取了持份者意見，當局派人實地到不同舊樓了解後，發現即使是四面圍封的天井亦有不同形式，有些舊式大廈天井的面積可以很大，通風採光並無問題，只要天井底層有門，可以進入清潔，天井亦可以很乾淨。

新方案又建議規管「簡樸房」登記期為12個月，寬限期為登記期完結後的36個月，即業主有4年時間適應新制度。「簡樸房」認證申請人亦須向政府繳交認證費用。

簡樸房登記期及3年寬限期時間表。(立法會文件截圖）

不應由納稅人承擔認證費 業主在寛限期內越早登記費用越低

何永賢接解釋，向分間單位業主收取「簡樸房」認證費用，是考慮到他們以「簡樸房」賺取租金收入，政府應該向業主收回行政費用，而並非由納稅人承擔。她說收費水平約數千元，至於會否採取分級制，或者業主為多於一個「簡樸房」申請認證，每個單位費用會否不同，仍要仔細研究。

為鼓勵業主盡快完成認證，何永賢表示，愈早向當局登記，所需繳付的費用愈少，甚至可能免費，愈遲認證，費用愈高。至於何時進行認證才可享有費用寬減，何永賢說初步構思以年期作為劃分，即3年的寬限期，首年進行認證費用最低，第二年費用會稍為增加，到第三年才認證，收費就最高。

新方案提到條例草案會訂明設立6個月「倒數期」，即在36個月寬限期屆滿前6個月，已登記但未取得認證的業主不可再訂立新租約。何永賢解釋，是想避免業主拖至最後一刻才改裝單位，希望他們能夠善用寬限期，早些提交文件進行認證，因此今次做法如同向業主設立一個「最後限期」。

她透露，曾考慮將「倒數期」定為3個月，但考慮到拖至最後階段才認證的分間單位，有可能改裝較為複雜，因此認為預留6個月的「倒數期」較為合適。

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何永賢：要真正告別劏房要很大勇氣和決心

至於是否有信心方案能獲得立法會議員支持，按目標於今年內完成立法。何永賢說要解決劏房問題，真正做到「告別劏房」，需要很大勇氣和決心，要令分間單位最終變成「簡樸房」，需要全社會合作，規管方案出台後，框架一直無大變動，證明獲得大家接受，社會都希望方案「走得好，走得穩」，相信立法會議員同樣會在很多細節上提出意見，令方案在操作上更切合實際需要。

何永賢又說，會視條例草案在立法會首讀為很重要的起步，如能夠三讀通過，相信自己到時的情緒會有點激動。