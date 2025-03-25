簡樸房｜時間表出爐　1年登記期、3年寬限期　2030年取締無牌劏房

立法會房屋事務委員會下周一（31日）將討論「簡樸房」規管制度建議方案，房屋局今日（25日）提交的文件中，最新時間表出爐，政府期望今年內通過立法，並於明年開始接受「簡樸房」認證申請。登記期維持先前構思的12個月，而寬限期則考慮到營運者需時適應，及讓租戶另覓租盤搬遷，加長訂為36個月。若由明年開始計及一年登記期及三年寬限期，意即2030年開始將正式取締劏房。



另外，寬限期屆滿前六個月，即2029年第三季，設立「倒數期」，已登記但尚未取得認證的劏房不可再訂立新租賃，否則營運者須負上刑事責任。



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房屋局今日（25日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的最新建議方案。政府指，目標今年下半年向立法會提交條例草案，並爭取今年內完成立法，料最快今年底或明年初推出登記制度，並接受認證申請。

最快2026年12個月登記期 2027至2029年寬限期

若通過立法，料最快2026年開始12個月的登記期，考慮不收取任何登記費用。完成登記程序後，會獲房屋局局長給予寬限期，劃一為登記期完結後的36個月，意味最快2030年開始正式取締無登記劏房。

當局解釋，為了讓營運者有充足時間適應制度、改造單位，及讓受影響住戶尋找其他租盤搬遷，將寬限期訂作36個月，比早前構思的12至18個月為長。政府表示，登記期和寬限期合共4年，可符合現時劏房租務管制下，兩年首租期和兩年次租期的租住權保障。

簡樸房登記期及3年寬限期時間表。(立法會文件截圖）

寬限期屆滿前六個月「倒數期」 未獲認證劏房不可再簽新約

由於寬限期延長，房屋局表示為免劏房營運者拖延改造工程或認證申請至最後一刻，會考慮寬減認證費用，以鼓勵盡早登記及完成認證。另外，寬限期屆滿前六個月會訂明為「倒數期」，已登記但尚未取得認證的劏房不可再訂立新租賃，否則營運者須負上刑事責任。

文件提及，當「倒數期」開始時，單位仍未取得認證，即使四年租住權保障期仍未完結，租賃會被終止，營運者要向租客賠償三個月租金或相等於餘下租期的租金，以較低者為準。房屋局網站會上載已登記住宅單位的地址供查閱。

考慮安全問題、「簡樸房」市場供應等決定執法優次

執法方面，當局表示會以「風險為本」的原則，決定行動優次及執法對象，包括是否涉及嚴重安全問題、對住戶的生命或財產構成危險；所劏出房間不合最低標準的數量；該樓宇的公用地方狀況；「簡樸房」市場供應及公屋供應等。

受執法影響劏房戶不會獲提早編配公屋單位

房屋局稱，為確保租戶不因執法行動流離失所，會按需要安排社工隊協助尋找其他租盤，及靈活調配過渡性房屋、中轉房屋、 臨時收容中心等房屋資源，為有需要的住戶暫時提供安置。不過，局方同時指出，受執法影響而正輪候公屋的住戶，不會因被取締而獲提早編配公屋單位，指否則對其他輪候者不公平。