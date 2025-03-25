簡樸房｜獲認證後抽樣審核　如無窗等嚴重違規　可被直接取消認證

房屋局今日（25日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的最新建議方案，期望年內通過立法，最快明年開始登記制度及接受「簡樸房」認證申請。文件提及，可就每個獨立的分間單位申請，並須提交由指明專業人士核證的報告等。



就已申請及獲認證的劏房，當局稱會抽樣審核。如果「簡樸房」嚴重違規，例如面積遠低於要求、沒有窗戶等，可於30至60日內被取消認證，並須停止租約。



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每張認證的有效期為5年 續期時須重新提交核證報告

「簡樸房」規管制度的最新建議方案中，政府指考慮到同一住宅單位的不同劏房或需進行不同程度的改造工程，因此可獨立申請每個分間單位的「簡樸房」認證。申請要求包括提交由指明專業人士核證的報告，以確認符合最低標準，並已遵辦屋宇署或其他部門所發出的法定命令等。

申請人須繳交認證費用，而為鼓勵盡早完成認證，當局會考慮寬減費用。每張認證的有效期為五年，續期時須重新提交核證報告。

抽樣審核「簡樸房」 如嚴重違規會被直接取消認證

文件提及，政府會設立審核制度，抽樣審核已遞交認證申請和已獲「簡樸房」認證的劏房，如未能符合最低標準，或取消認證，但不會「一刀切」視作違法。如獲認證但被發現不符「簡樸房」最低標準，一經定罪，最高可處10萬元罰款及監禁兩年。

就輕微違規情況，例如滅火筒失效、機械通風設施故障、窗戶未能開啟等，會向營運者發出糾正令，要求在合理限期（可訂為30至60天）內糾正，如未做到則可被取消「簡樸房」認證。

至於嚴重違規情況，例如內部樓面面積遠低於要求、沒有窗戶、嚴重消防或結構安全隱患等，可在指定的通知期後（可訂為30至60天），被直接取消「簡樸房」認證。

若認證被取消 租約即終止 營運者金須賠最多3個月租金

一旦被取消認證，營運者須停止出租單位，否則屬違法出租不合標準的劏房，並要與租客商討遷出單位的安排，而即使四年租住權保障期未完結，租約亦會終止。營運者須向租客賠償三個月租金，或相等於餘下租期的租金（以較低者為準）。

▼3月25日 簡樸房規管4項主要變動▼



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不合規劏房最高可處十萬元罰款及監禁兩年

當局建議，如出租不獲寬限期或認證的劏房，或未獲認證單位在倒數期內仍然簽新租約，一經簡易程序定罪，最高可處十萬元罰款及監禁兩年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款兩萬元；或經公訴程序定罪，最高可處30萬元罰款及監禁三年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款兩萬元。

另外，如就「簡樸房」規管制度向政府提供虛假資料／ 文件，或作出虛假陳述，亦屬犯罪，一經定罪，最高可處一萬元罰款及監禁三個月。

劏房支援連線：擔心寬限期長會令劏房經營者拖延

劏房支援連線成員賴建國表示，現時劏房經營者大多對簡樸房政策採取觀望態度，他擔心寬限期長會令他們拖延，「殺到埋嚟先算」，認為設「倒數期」的作用不大，本身或已打算不續租，視乎當局的執法力度才決定是否繼續營運。

對於沒有設立起始租金，他亦表示十分失望，質疑政府在文件中稱會令業主放棄經營劏房的說法。他認為起始租金都要參考市值租金而訂，「只要唔訂得太辣」就可以。

指大部份劏房在簡樸房政策出台後已加租$500

政府指會透過社工隊，協助住戶尋找租盤搬遷。賴建國質疑如何執行，指社工沒有地產代理牌下，不能帶街坊「睇樓」，「（如果）淨係介紹，保障唔到街坊」，稱最重要是處理過程。他又表示大部份劏房租金在政策出台後已加租500元，建議政府凍結租金，幫助劏房戶渡過這不確定時期。

對於一年登記期，社區組織協會副主任施麗珊擔心時間未必足夠，建議政府要有外展隊「拍門」，不能只預期劏房經營者「自動來」登記。她又再次重申應有足夠安置，在過渡性房屋等供應上預留位置。