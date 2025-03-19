簡樸房｜消息：兩年半內完約劏房禁簽新約　陳國基：唔會無家可歸

政府目標今年內推展規管簡樸房，有消息指當局擬要求剩餘30至36個月的租約，業主不可簽署新約，直至改裝並認證成合格簡樸房，以免業主以租約未完為由拖延認證。政務司司長陳國基今天（19日）被問到做法會否令部分劏房可能無家可歸，他說會協助有需要的住戶，「對佢哋唔理呀，令到佢哋無家可歸呀，呢個不會存在」。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳國基。（歐嘉樂攝）

消息：兩年半內完約劏房禁簽新約 陳國基：唔會無家可歸

陳國基下午出席社區客廳活動後會見傳媒時表示，規管劏房面積和設施的目的是為市民提供合適居住環境，亦是政策的重點，因社區上出現不適切居所，希望令市民得到最基本的舒適生活空間，政府已諮詢了一段時間，本月底會向立法會房屋事務委員會報告，目標今年年中向立法會提交簡樸房的草案，望今年內通過，令劏房戶盡早得到適切環境。

唔會對佢哋唔理呀，令到佢哋無家可歸呀，呢個不會存在。 政務司司長陳國基

對於有意見認為若要求剩餘30至36個月的租約，業主不可簽署新約，或會令部分劏房可能無家可歸，陳國基說規管目的是協助住戶，「唔會令佢哋無家可歸，啱啱同我哋政策係相反」，當局會協助有需要的住戶。

施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。（資料圖片/盧翊銘攝）

擬設「早鳥優惠」豁免認證費 面向天井窗劏房料也獲認證

據了解，當局可能有條件接納面向天井窗戶的劏房，也可認證為簡樸房，惟天井非密封，需設出入口供清潔。另外，當局研究早登記早認證的單位，可豁免業主相關收費。