急症室收費｜被問會否令私醫收費上升　盧寵茂：矮仔難將高佬推高

公營醫療服務收費改革昨日（26日）出爐，除危急、危殆類病人外，其他選擇急症室服務的患者，支付費用由180元增至400元，坊間憂慮基層的看病選擇減少。醫務衞生局局長盧寵茂被問到會否增設公營夜診服務，他指醫管局一直會在長假期前後、流感季加推夜診，未來會繼續保持，亦會鼓勵私營醫療延長診症時間。



至於急症室收費增高會否推高私營診所收費，盧寵茂稱400元的急症服務價仍和私營收費差得很遠，「矮仔很難將高佬推到更加高」。



會鼓勵私營醫療延長診症

本港公私營醫療普通科夜診服務不足，故夜間有需求的基層市民傾向選擇公營醫院急症室，坊間擔心，急症室加價至400元後，基層市民的看病選擇會減少。

民建聯議員梁熙今日（26日）在立法會詢問當局會否考慮增加更多夜診服務。盧寵茂表示，過去兩年政府一直推動基層醫療發展，希望普及家庭醫生的安排，令夜間有需求市民求助私家醫生，而非一定要去急診。他又指，在流感季節和長假期前後，醫管局會加推夜診服務，未來政府會繼續推動，以及繼續鼓勵私營醫療在假期提供更多服務。

公立醫院新收費 改革只是剛開始

盧寵茂不認同急症室加價會推高私營診所費用.。（鄭子峰攝）

身兼行會成員的經民聯議員劉葉強擔憂，急症室加價會推動市民去私營求診，進而推高私營診所費用並反過來加深市民負擔。盧寵茂不認同，稱400元的急症收費仍與私營收費差得很遠，「矮仔很難將高佬推到更加高」。

昂貴治療項目收費封頂「未必切實可行」

醫療衞生界議員林哲玄提出口頭質詢，詢問政府有否考慮為市民設立用於支付共付費用的個人或家庭醫療户口，並在公院設立與自願醫保計劃賠償額掛鈎的優等住院和日間收費服務，以及會否為昂貴治療項目的收費封頂，避免市民因病致貧。

急症室加價前請先「身體檢查」

盧寵茂表示，自願醫保計劃適用於所有住院服務，包括公營醫療，至於為市民設立個人或家庭醫療户口以共付費用，局方樂意聽取各持份者的意見。

對於昂貴治療項目收費封頂的提議，盧寵茂表示，由於藥械治療技術昂貴且公營醫療資源緊張，「未必切實可行」。他強調，本次改革已經全方位加強對危重病人的醫療保障，現時安全網涵蓋的藥械也設有收費封頂，最高分擔額達每年100萬元。

醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

公立醫院｜一文看清新收費 急症室$400、住院$300 明年1月生效

林哲玄關注「住公院養老」 盧寵茂：會預防濫用

公院收費改革包括一年內醫療開支達到一萬元即「封頂」，多出費用由醫管局負擔，不包括自費藥械。林哲玄指，有些慢性疾病需要用到昂貴藥物，市民若得不到資助，有機會因病致貧；他又指，安老院舍服務的年費用高於一萬元，部分無醫療需要的長者或會繼續住公院當養老，詢問政府會否優化封頂機制。

盧寵茂表示，全港市民都可以申請公院花費上限一萬元的資格，當局亦會預防濫用，「如果病人適合出院，我們會基於臨床情況，不接受他的申請」。