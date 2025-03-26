急症室收費｜「緊急」病人也不能免費　原因之一竟是三、四類難分

【公立醫院收費/急症室加價】醫務衞生局周二（25日）公布涉及公立醫院服務收費調整的公營醫療收費改革，急症室方面，首兩類病人、即危殆及危急病人改為免費，其餘三類病人收費將提升至400元，包括屬緊急的第三類病人。外界對第屬緊急類病人列在「加價」感不解，醫管局行政總裁高拔陞今日（26日）在電台節目稱，急症室能非常清楚分流第一及第二類病人，但分流第三及第四類（次緊急）病人「有時唔係咁易」，目前的新方案較易操作，可減少爭拗，他重申在落實新收費前，會繼續聆聽意見，及進行解說。



醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/盧翊銘攝）

01觀點｜急症室加價前請先「身體檢查」

急症室如果對第三至五類病人收取私家診所水平的費用，即是300至400元左右，原本愈來愈多人求診、就診的緊急個案或許會趨勢逆轉，但既然原意是在30分鐘他們九成人可以獲得急症室處理，為什麼現在又要以收費來使之卻步？但如果較昂貴的費用只針對次緊急和非緊急病人，明明這些個案所佔的比重已經一直在減少，為什麼現在又要成為被開刀的對象？ 01觀點

公立醫院急症室會將患者按病情分為第1類「危殆」、第2類「危急」、第3類「緊急」、第4類「次緊急」及第5類「非緊急」，首3類有服務目標。

盧寵茂周二稱第一二類及第三類病人界線清晰 豁免發揮急診功能

對於為何第三類緊急病人的急診室收費都增加，會否令緊急收費病人流出公營醫療服務之外，如何照顧第三類病人？醫務衞生局局長盧寵茂在周二記者會指，急診室不是兩級制，只是急診室要回歸急診，成本相當高亦不是普通門診，總體共付率要提升，第一二類及第三類界線比較清晰，400元收費已經很合理，很多歐美國家收過千元美金，一二類的豁免是發揮急診功能，部分交通意外現場救護車都免費送到醫院，過程延續豁免收費的概念。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

醫管局行政總裁高拔陞今日在商台節目再被問到何解第三類病人也被列入收費之列，他表示，症室能非常清楚分流第一及第二類病人，但分流第三及第四類病人「有時唔係咁易」，目前的新方案較易操作，可減少爭拗，同時稱第一及第二類病人「免費」是「額外提供豁免」。他重申在落實新收費前，會繼續聆聽意見，及進行解說。