急症室收費｜為何「緊急」要收費？盧寵茂：佢哋唔會受個收費影響

醫務衞生局及醫管局昨日（25日）公布公營醫療服務收費改革，其中急症室將有新收費，除了第一類危殆及第二類危急病者免費，其餘病者使用急症室服務，一律收400元。醫務衞生局局長盧寵茂指，調整收費是考慮了病人負擔能力、如何善用服務、分擔成本等，又強調急症室服務成本比一般門診高，「唔應該係普通科門診」。

被問到為何屬「緊急」類別的第三類病人，同樣要付費，盧寵茂稱他們對急症服務的需要比較明顯，「自己平衡過唔會真係話唔嚟」、「平衡上佢哋唔會受到收費個影響咁大」，又稱有時對分辨三、四類（緊急、次緊急）的判斷或有爭議。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（26日）在港台節目《千禧年代》中指，今次調整急症室收費至400元的考慮因素包括病人負擔能力、如何善用服務、分擔成本等，提到急症室要提供高規格儀器、人手配置等以搶救危急病人，每個病人的服務成本達2000元，比一般門診高，因此「急症室唔應該係普通科門診」，「400蚊呢個共付額相當合理」。他又提到，現時公院急症室180元的收費，不符合「輕症共付」、「能者共付」的原則，有必要提高收費。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

至於為何屬「緊急」類別的第三類病人同樣要付費？盧稱，這類病人對急症服務的需要比較明顯，相對有些只為「拎假紙」的病人在調整收費後不會再到公院，而「緊急」類別病人「自己平衡過唔會真係話唔嚟」、「平衡上佢哋唔會受到收費個影響咁大」。

盧寵茂又稱，一、二類病人的分辨相對清晰，加上部份病人「搶救完都未必收到費」，因此才豁免收費，「所以唔希望大家提到三類又豁免」，稱有時對三、四類（緊急、次緊急）的分辨或有爭議。

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被問到新收費可以如何改善等候時間，他指當局沒有估算，但稱當局對首三類病人有目標，期望讓第一類危殆病人可「零等待」接受治療、 95%第二類危急病人可在15分鐘接受治療，九成第三類緊急病人則為30分鐘內。他又提到，當局會不斷作檢討，「每一年都會睇返成果」。

至於政府在調整收費前，有否考慮過部份服務是否足夠，例如普通科夜診、假日服務？盧稱這個是基層醫療的問題，政府過去一年已做了不少功夫，包括在長假期公布有關普通科門診的資訊，亦有增加夜診名額。但他稱這個是「雞與雞蛋」的問題，「如果我哋嘅急症症仍然係維持住一個咁低嘅收費，而又係廿四小時門常開，就算啲私營診所加咗夜診呢，市民都係未必會去。」