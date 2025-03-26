張舉能澳洲出席研討會　晤幾位現任前任終院非常任法官介紹港情況

終審法院首席法官張舉能今日（26日）結束澳洲的訪問。他與終審法院常任法官李義和林文瀚星期一（24日）到澳洲坎培拉出席兩年一度的亞太區司法學術研討會，並順道到訪悉尼的澳洲新南威爾士州最高法院，與署理首席法官朱莉．沃德就不同司法議題進行交流。代表團亦與幾位現任及前任香港終審法院非常任法官會面，向他們講述有關香港法治和司法工作的最新發展。



張舉能首席法官（左二）日前到訪位於悉尼的澳洲新南威爾士州最高法院時與署理首席法官兼上訴法院院長朱莉．沃德（右二）會面。（政府新聞處）

每兩年舉行的研討會匯聚來自澳洲、加拿大、新西蘭、新加坡和香港的終審上訴法庭的首席法官和資深法官。

終審法院首席法官張舉能（前排左四）星期一（三月二十四日）率領高級法官代表團在澳洲坎培拉出席2025年亞太區司法學術研討會（政府新聞處）

在澳洲坎培拉舉行的2025年亞太區司法學術研討會，終審法院常任法官李義（左二）以「司法公開、獨立裁決與生成式人工智能的司法應用」為題作演講。張舉能（左三）及終審法院常任法官林文瀚（左四）亦有出席。（政府新聞處）

在坎培拉的三日活動中，張舉能與其他與會的司法管轄區代表會晤，以加強與他們的專業交流和司法聯繫，並討論各項共同關心的法律和司法議題。研討會上，李義法官以「司法公開、獨立裁決與生成式人工智能的司法應用」為題作演講，而林文瀚法官則就「破產程序中當事各方自主選擇的相關性或無相關性」作演講。