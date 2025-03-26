張舉能澳洲出席研討會 晤幾位現任前任終院非常任法官介紹港情況
撰文：文維廣
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終審法院首席法官張舉能今日（26日）結束澳洲的訪問。他與終審法院常任法官李義和林文瀚星期一（24日）到澳洲坎培拉出席兩年一度的亞太區司法學術研討會，並順道到訪悉尼的澳洲新南威爾士州最高法院，與署理首席法官朱莉．沃德就不同司法議題進行交流。代表團亦與幾位現任及前任香港終審法院非常任法官會面，向他們講述有關香港法治和司法工作的最新發展。
每兩年舉行的研討會匯聚來自澳洲、加拿大、新西蘭、新加坡和香港的終審上訴法庭的首席法官和資深法官。
在坎培拉的三日活動中，張舉能與其他與會的司法管轄區代表會晤，以加強與他們的專業交流和司法聯繫，並討論各項共同關心的法律和司法議題。研討會上，李義法官以「司法公開、獨立裁決與生成式人工智能的司法應用」為題作演講，而林文瀚法官則就「破產程序中當事各方自主選擇的相關性或無相關性」作演講。
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