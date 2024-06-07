終院非常任法官郝廉思岑耀信辭任　張舉能遺憾但指不影響法院運作

兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）辭任，終審法院首席法官張舉能今日（7日）凌晨發聲明，對兩人辭任表示遺憾，但強調完全有信心，終審法院會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作。



稱兩人工作貢獻良多 司法機構表示謝意。

聲明指出，根據《基本法》，香港特別行政區的終審權由終審法院行使。終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。自終審法院於1997年成立以來，海外非常任法官一直在法院工作中擔當重要角色，參與了絕大部份實質上訴案件的審訊。多年以來，包括郝廉思勳爵和岑耀信勳爵在內的海外非常任法官對終審法院的工作貢獻良多，香港司法機構對此表示謝意。

終審法院首席法官重申，司法機構致力維護香港的法治，以及受《基本法》保障的獨立司法制度。所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。

張舉能指出，現時終審法院有4位本地非常任法官和8位其他普通法適用地區的非常任法官。去年和今年5月分別有兩位海外非常任法官獲任命，香港亦將繼續任命其他普通法適用地區的合適人選出任非常任法官。

他又稱，終審法院首席法官完全有信心，終審法院會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作。