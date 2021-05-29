消息：教育局約小學校長商縮班危機　料葵涌區先復推小班教學

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-29 00:01

疫情下跨境學童超過一年無法如常來港上課，連同移民潮引發的退學潮，不少學校來年或面對收生不足的困境。 有消息指，教育局周五（28日）約見小學校長代表了解學界看法，將著手研究如何應對2021/22學年小一適齡學童人口不足的問題。教育局去年暑假曾預告，2021/22學年起會分階段安排小學復推小班教學。消息人士指，會議上有談及相關議題，預計葵涌區會率先推行。

教育局最新數據，本學年只有約24,211適齡學童參加小一統一派位，比去年的26,793人，少一成。（資料圖片）

今年參加統一派位學童少一成

教育局最新數據顯示，扣除經自行位取得學位的準小一學童，本學年只有約24,211適齡學童參加統一派位，比去年的26,793人少一成。有不願具名的校長透露，預期下學年小一適齡入學生人數下跌，移民潮下，全港學校均面對退學潮，而部份本來收生不足，處於縮班邊緣的學校情況更嚴崚，憂慮會面臨縮班裁人危機。

據知，教育局本周五（28日）約見小學校長代表了解情況，會上有校長建議下調開班人數限制，亦有校長關心來年會否點算未能到港跨境生的學額等。

教育局去年暑假曾預告，2021/22學年起會分階段安排小學推行小班教學。（資料圖片）

教育局去年暑假曾預告，2021/22學年起會分階段安排小學推行小班教學。消息人士指，會議上有談及相關議題，預計葵涌區會率先復推小班教學。

張勇邦：如要縮班 學校文職人員受衝擊

「小一註冊證」將於下周送到家長手上，家長須在6月8日或9日到獲派學校辦理註冊手續。資助小學校長會名譽主席張勇邦回覆《香港01》查詢時直言，移民潮下老師離職及學生退學情況普遍，建議教育局在小一生家長註冊後，統計及預估各校網情況，供學校參考，「同學註冊之後，新學年會唔會返學都可能有變數，如果要縮班，老師人手都有機會保留3年，但文職人員無，佢哋只有45日轉工，否則做咗十年都可能要由起薪點從頭計，影響都大，教育局最好觀察及留意情況，畀學校參考下數據，部署下學年安排。」