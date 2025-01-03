張宇人提滅赤大計　倡由商界議員組委員會監督政府2年減8-10%開支

財政司司長陳茂波早前披露本年度的財政赤字倍升至千億元，也會是本港連續三年錄得破千億元赤字。行會成員、自由黨飲食界立法會議員張宇人今日（3日）在報章撰文，提出兩年終極滅赤大計，建議由最懂得為公司節流、立法會有商界背景的議員組成監督委員會，並自薦擔任其中一位監督員，負責監督每個政府部門的「瘦身」計劃。



以未來兩年計，若有部門/政府組織表示未能在第一年成功節省4%或5%的經常性開支，又或兩年內節省不到8%或10%的經常性開支，一律交由立法會這個督導委員會覆查。他強調，本屆政府理應負責處理本屆的財赤問題，不可以交由下屆政府承擔。



張宇人。（廖雁雄攝）

張宇人：本屆政府應處理財赤問題

張宇人在文中指出，基於「本屆財赤，本屆處理」的基本原則，無論下屆政府是否由原班人馬出任，本屆政府理應負責處理本屆的財赤問題，不可以交下屆政府承擔。他認為，本屆政府要設法在未來兩年內，每年節流4%或5%的經常性開支，又或者兩年內合共節省8%或10%的經常性開支。

張宇人建議政府分兩年每年減少4%或5%的經常性開支。（資料圖片)

學生人數下降 教育經常性開支卻增加？

就教育方面，他表示，學生人數持續下降的情況下，教育的經常性開支撥款卻愈來愈大，認為要找出原因，從而釐定解決方法；例如「小班教學」在學生減少的情況下仍然實行是否不合時宜等。可能要透過增加每班學生人數來整合教師人手。

張宇人指醫管局開支龐大。 （資料圖片）

倡醫管局在不影響服務的前提下精簡人手

就醫療方面，張宇人認為醫管局管理層要認真檢視，在確保不影響提供予公眾的服務為原則來精簡人手，然後將資源適當地運用在最有需要的地方上。薪酬調整方面，他指出醫管局經常被外界批評為「肥上瘦下」，要盡快一併改善。目標是分兩年每年減少4%或5%的經常性開支，又或在兩年內合共節省8%或10%的經常性開支。

立法會會議。（直播截圖）

張宇人建議由立法會督導政府「瘦身」進程

張宇人表示，最近留意到候任美國總統特朗普成立了一個由兩位重量級商人領導的獨立於政府的組織，全面檢視美國政府的運作，藉以提升效率及減少浪費。

他認同從商者是最懂得怎樣為一間公司節流的人，提議由立法會有商界背景的議員組成一個監督委員會，並毛遂自薦擔任其中一位監督員，負責監督每個政府部門的「瘦身」計劃。

以未來兩年計，若有部門/政府組織表示未能在第一年成功節省4%或5%的經常性開支，又或兩年內節省不到8%或10%的經常性開支，一律交由立法會這個督導委員會覆查。