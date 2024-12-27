2元乘車｜周永新與張宇人不謀而合　倡受惠年齡回復至65歲或以上

政府面對千億財赤，港大榮休學者周永新今日（27日）撰文，建議2元長者乘車優惠計劃，60至64歲長者每月乘車補貼金額不超過700元，相信足夠他們出外活動；周又指更徹底的辦法是把合資格年齡門檻回復到65歲。其實，身兼行會成員的自由黨立法會議員張宇人在本月中也撰文指，在巨額財赤與人口老齡化趨嚴重雙重夾擊下，他和自由黨同意政府應立即展開檢討現行60歲至64歲也可享有2元乘車優惠的安排，明言應把2元乘車優惠的受惠年齡回復到65歲或以上。



運2元乘車優惠行動（林靄怡攝）

張宇人在本月13日撰文指，上屆政府將二元乘車優惠的受惠對象由65歲降至60歲，令合資格的香港市民在「登六」後馬上享用優惠，原意是鼓勵長者多出行、多參與社交活動，但該項德政明顯忽略了在醫學日益昌明，及保健意識提高的情況下，60歲及以上仍然身壯力健並且有工作在身者多的是；現時60歲至64歲人口中多數仍然活躍於職場，是領有薪資的打工族，絕對有能力亦應該自行支付交通費用，享用乘車優惠變相用公帑補貼他們的上下班交通支出，對其他年齡群的打工仔不公平。

張宇人支持政府立即檢討二元乘車優惠（盧翊銘攝）

憂慮會成為財政無底深潭

他指，本港人口老齡化速度極快，未來幾年陸逐有大量人口達到60歲，之後人數亦會持續按年遞增。他們仍有精神、有魄力，只要有就業機會便會繼續工作，加上香港沒有法定退休年齡，有能者繼續工作是人之常情。

因此，他認為將二元乘車優惠的受惠年齡回歸到65歲或以上才合資格享用是應該的。還有，巴士、小巴公司、港鐵等會申請加價，獲通過後車資會上調，二元乘車優惠回歸65歲或以上，政府要補貼的車資亦必然增加，對公共財政來說又是另一個無底深潭。

張宇人指交通補貼計劃也是檢討的時候。（資料圖片）

倡議政府同時檢討資助市民跨區上班的交通補貼計劃

另外，他又認為實行多年的交通補貼計劃亦是時候檢討，因為疫後上班族跨區工作變回「日常」，加上香港有工資保障，打工仔有能力支付自己交通開支，不可能要求政府繼續無止境補貼。

他認為，上述兩大項交通優惠已經為公共財政墜入赤字黑洞製造足夠條件。根據官方數字，二元乘車優惠計劃在2023/24年開支高達42.8億元，預計在2024/25年更飆升至63.4億元。至於「交補」，2023/24年度開支則約35億元，較2019/20年度17億元增加超過一倍。他指，該等支出會愈來愈大得驚人，必須警惕。