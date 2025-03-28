龔如心遺產｜受托人組7人理事會　開展設類似諾貝爾獎的基金工作

律政司在1月6日公佈，龔如心慈善管理有限公司獲委任為已故龔如心遺產下的慈善信託的受託人，受託人現已完成籌組理事會，正式委任5名獨立人士，分別為譚贛蘭、袁國強、陳錦榮、陳振英和林正財，聯同財經事務及庫務局局長許正宇和民政及青年事務局局長麥美娟，成為受託人公司理事會的成員 。



律政司相信受託人理事會會隨即開展相關準備工作，包括擬備及敲定「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」及其他慈善項目的細節。



律政司：受託人理事會會隨即開展工作 包括敲定類似諾貝爾獎的基金

高等法院原訟法庭於2024年11月21日批准律政司司長提出正式委任龔如心慈善管理有限公司（受託人） 為龔如心遺產下的慈善信託的受託人的申請。律政司已任命三名獨立人士，分別為范徐麗泰、任志剛和鄭恩基出任管理機構成員。

受託人現已正式委任5名獨立人士，分別為前勞工及福利局常任秘書長譚贛蘭、前律政司司長袁國強、前會計師公會會長陳錦榮、金融界立法會議員陳振英和行會成員林正財，以及兩名政府官員，即許正宇和麥美娟成為受託人公司理事會的成員 。

律政司相信在管理機構的監督下，受託人理事會會隨即開展相關準備工作，盡心盡力管理慈善信託，包括擬備及敲定「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」及其他慈善項目的細節。律政司會繼續跟進餘下的法律程序及相關安排直至龔女士的遺產由臨時遺產管理人全面交託至受託人。