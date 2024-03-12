龔如心遺產案｜龔仁心稱拒遷出華亭閣　因大姐的承諾是永久的

已故華懋集團主席龔如心的3名弟妹及弟婦，被指遭華懋解僱後，仍居於公司在摩星嶺道的員工宿舍拒搬走案續審，其弟龔仁心今（12日）出庭作供，多次提及他居於華亭閣，是出於「大姐」龔如心的承諾，而非華懋的員工福利。雖然他曾投資物業，但沒有想過買來自住，又稱：「大姐的承諾是永遠的，腦子裡面根本沒有考慮意思要買房子自己住。」又否認以員工身份入住華亭閣，強調：「我們住的是大姐給我們的承諾。」



原告為華懋代理有限公司，4名被告為龔仁心、其妻劉元春、龔中心和龔因心。

龔因心、龔仁心、龔中心和劉元春(由左至右)。(凌子淇攝)

既是華懋員工亦是龔如心家屬

龔仁心作供時透露，他曾先後居住於雲景道和大學閣，最後遷往現址摩星嶺道華亭閣，單位約1880呎。原告方引用華懋曾以僱主身份，向龔仁心發出2008至2009年度薪酬及退休金報稅表，當中列明僱主會為員工提供居所。龔仁心同意表格內容真確，但指表格內容與龔如心給予的居住承諾無關，他既為員工，亦是龔如心的家屬，不會因表格寫明公司會提供居所，就等同放棄家屬身份，故當時沒特別向華懋澄清，他的住所是由龔如心提供而非公司所給。

原告指龔仁心曾簽授權書

原告又指龔仁心曾經簽署一份物業許可權授權書，該授權書是為防止員工逆權侵佔員工宿舍。龔仁心稱沒有特別印象，但認為當時應該知道簽授權書的原因。原告方指龔仁心簽署授權書，說明了他是得到僱主許可才能住在現址。龔仁心稱這僅是事實的一方面，並說：「唔係話呢方面係事實，嗰一方面就唔係。」他又謂：「承諾不是它（華懋）給的，是我姐姐給的。」

龔如心的弟弟龔仁心稱大姐所作的承諾是永久的，他與妻亦因而無買樓自住。(凌子淇攝)

龔仁心稱因大姐的承諾而無買樓自住

龔仁心續指，他一直依賴「大姐」龔如心的承諾，故與妻子一直未有購置物業自住。原告方質疑龔仁心另投資物業，而且物業亦曾租出，卻沒想過要用來自住。龔仁心表示他認為投資房地產可獲利潤便去投資，惟從來沒想過要以這些物業自住：「因為好滿意大姐給我的安排。」反問如果龔如心已作安排，為何仍要另購物業自住。

原告指龔如心的承諾只出於愛與關懷

他又說住在現址已幾十年：「大姐的承諾是永遠的，腦子裡面根本沒有考慮要買房子自己住。」原告稱即使龔如心曾安排他住在華亭閣，也只是出於愛與關懷，安排不具約束力。龔仁心反駁說：「承諾就是承諾，是不能反悔的。」否認是以員工身份入住華亭閣，並稱：「我們住的是大姐給我們的承諾。」

龔仁心否認非法侵佔物業

對於2019年8月遭到原告解僱，龔仁心形容公司非法開除他們，又稱曾就此事向勞工處報案。原告方引述授權書指，員工必須在僱傭關係結束後3個月內搬走，惟龔仁心等人拒絕搬走，屬非法侵佔物業。龔仁心否認稱，「非法」是非常嚴重的指控。

案件編號：HCA2022、2024、2025/2023