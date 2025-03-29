共創明Teen第三期有50星級導師　陳國基：歷期之冠、盡顯精英擔當

政務司司長陳國基今日(29日）下午到葵涌青年學院，出席「共創明『Teen』計劃」第三期的首批學員團體活動，由「亞洲新一代創意設計協會」舉辦的時裝設計分享會和工作坊。今期共邀得50名星級導師，陳國基指人數為歷期之冠，也盡顯精英人士對社會的擔當。



他指，計劃良好的成效背後，正是一班非常有心、勞苦功高的義務友師的默默耕耘，及星級導師的全情付出，他們令他非常感動、由衷感激。



陳國基（右）感謝設計師何國鉦（左）與共創明Teen學員的分享（陳國基FB）

陳國基形容，今日是又一次來到交織著期待與渴望、擔當與愛心的活動現場，看到學員們興奮的表情，心裏很溫暖。「共創明『Teen』計劃」推出兩年多，至今經迎來第三批學員，受到基層家庭的歡迎，也得到社會稱許。

陳國基指今期「共創明Teen」邀來五十多名星級導師（陳國基FB）

今期計劃中，合共邀請50位來自各行各業的星級導師，人數為歷期之冠，盡顯精英人士對社會的擔當。他指，將會陸續透過舉辦不同範疇、形式多樣的活動，讓星級導師在各自的專長領域與學員互動交流，分享經驗和心得。

著名設計師何國鉦（右二）作為「共創明Teen」的星級導師，向學員分享他在時裝界的奮鬥歷程（陳國基Fb）

今日時裝設計分享會的星級導師何國鉦，何在活動上與各位學員分享他在時裝設計界深耕30載的奮鬥歷程、豐富經驗和人生感悟，陳國基則鼓勵學員好好把握機會，勇於向何發問，了解時裝設計的最新發展。

陳國基希望各位學員能夠珍惜並且好好把握參加各類型活動的可貴機會，擴闊視野，增長見識，多交益友，並在與友師的交流互動中，發掘自己的興趣和特質，思考並逐步形成屬於自己的未來發展路向，為豐盛人生打下堅實基礎。