國安公署譴責美國制裁：注定徒勞必受回擊

針對美國向6名中央及香港官員實施制截，中央駐港國家安全公署周二（4月1日）作出回應，嚴厲譴責美方做法，同時嚴正警告任何外部勢力妄圖干涉香港維護國家安全必定碰壁。



國安公署發言人表示，在香港國安法實施5周年和香港國安條例實施1周年之際，美國再次冒天下之大不韙，借炮製「香港政策法報告」詆毀香港國安法治，並再次揮舞「制裁大棒」為一小撮外逃反中亂港分子撐腰張目，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

發言人指出，香港國安治理大勢今非昔比，兩部法律雙劍合璧，依法守牢香港維護國家安全的底線邊界，眾志成城，堅不可摧。美方行為只會更加堅定中央駐港機構與香港特區共同維護國家安全的決心意志，更加激發香港各界對外部勢力干預的同仇敵愾，蚍蜉撼樹只能自取其辱。

發言人表示，香港特區對危害國家安全犯罪分子依法公正辦案，捍衛法治尊嚴，維護司法正義，符合法治精神和國際慣例，不容置喙，不容干涉。美方三番五次祭出「制裁大棒」，充分說明香港厲行國安法治戳中其痛點，充分暴露其毫無底線的強盜邏輯。美方昧於時代大勢的霸道思維、耽於昔日幻象的霸權迷夢、慣於蠻橫插手的霸淩主義，正是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手。對此人們早已看穿，不會被其矇騙和蠱惑。

發言人強調，香港在高水準的安全保障下，必將實現更高質量的發展和更高水準的開放。美方制裁再多都只是廢紙，阻擋不了香港繁榮向前的大勢。多行不義必自斃，中方正告美方趁早收起狂妄肆意囂張的霸淩做派，不然必將搬起石頭砸自己的腳。