譴責制裁6名中港官員　外交部駐港公署：美國干涉港務注定失敗

針對美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國務院宣布，制裁香港律政司司長林定國、香港警務處處長蕭澤頤等6名中港官員，以及國務院發布所謂《2025年香港政策法報告》，中國外交部駐港公署發言人周二（4月1日）表示強烈譴責、堅決反對。



發言人表示，美方對中方有關官員實施無理「制裁」，並發布粗製濫造、充滿謊言的所謂「報告」，抹黑「一國兩制」，詆譭香港法治、民主、自由、人權狀況，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對國際法原則和國際關係基本準則的粗暴踐踏，再次暴露了美國霸權霸道的醜惡嘴臉。



中方必將採取有力措施堅決反制

發言人表示，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。香港國安法和國安條例的制定實施，以及香港選舉制度的修改完善，堵住了法律漏洞、構築起維護國家安全的堅實屏障。特區警方依法對海外反中亂港分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，不容任何外部勢力說三道四。

發言人強調，如今的香港，已進入由治及興的發展新階段，居民依法享有的各項權利與自由更有保障，法治更加健全，營商環境更加完善，發展動能更加強勁，展現出光明前景。香港美國商會今年1月發布的調查報告顯示，外國在港企業對香港營商環境和法治更有信心。

發言人重申，美方所謂「制裁」再次暴露了其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心。對美方的卑劣行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。中方再次正告美方，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部干涉注定失敗，敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。