區議員工作報告 ｜麥美娟：資料不上網是慣例　本屆透明度最高

特區政府公開區議員工作報告，顯示不同區議員工作表現有頗大差異，民政及青年事務局局長麥美娟周二（4月1日）表示，區議員工作量視乎各區情況、接收個案種類等因素而定，她強調，本屆區議員的表現均達到要求，工作透明度更為歷屆之最。



選舉改制後首屆區議會由去年1月1日開始運作，根據履職監察制度指引，區議員須每年向區議會主席提交工作報告，首份報告在本周一（3月31日）出爐。包括《香港01》在內的多個傳媒查閱統計發現，不同議員處理市民個案數量相差更達十倍以上。有議員平均一日可處理5宗個案，有的則是一個星期才處理一個個案。

政府「完善地區治理」後的首場區議會選舉在2023年12月10日舉行，新一屆區議會在2024年1月1日履職。（蘇煒然攝）

處理個案有差異 「因區情、個類種類不同」

麥美娟周二見記者時指出，區議會履職監察制度有助市民理解工作，各區將會增設區議員流動會客室。 對於區議員個案數字差異大，她解釋，區議員工作視乎區情、時期、接收個案種類，例如若涉及屋苑維修等問題，因所涉居民數量多，求助數量便會增加，而鄉郊地區人口密度小，較少接觸議員。

麥美娟形容，本屆區議員形容工作透明度為「歷屆之最」，新增履職檢查制度，系統性公開工作成果，也是「史無前例」。對於市民查閱區議員工作報告需親身到民政處並嚴禁拍攝，麥美娟指這種安排是一貫做法，以往也只有區議會文件會放上網頁，有關區議員的資料則需親身查閲。