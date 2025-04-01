區議員工作報告｜｢個案王｣大多歸類｢一般查詢｣　少數人列明具體事

新制下的首屆區議員工作報告出爐，《香港01》一連兩日到港九新界區議會親身查閱，報告交代議員去年處理個案數量，雖然表格要求將個案分類為環境衛生、交通治安、房屋及地區設施、協助申請政府服務等，但統計觀察葵青、大埔、離島、中西區均有過半議員，將最多的接獲個案歸類為「一般查詢」或「其他」，當中不乏上報一年做逾千宗個案的議員。然而，報告並無為「一般查詢」列明定義，僅極少部分議員有為「其他」一欄列明代辦禁區紙或平安紙。



大埔區議會。（潘耀昇攝）

四區逾半議員上報最多接獲「一般查詢」 無指明具體範疇

工作報告分為五部分，分別是「獲指派的任務及工作指標和完成情況」、「接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況」、「關注的地區議題及跟進工作」、「曾協助舉辦的社區參與活動」，及「其他與區議會諮詢及服務職能相關的工作」。

北區區議會。（潘耀昇攝）

其中，在「接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況」一欄，分為環境衛生、交通治安、房屋及地區設施、協助申請政府服務、專業服務諮詢、一般查詢以及其他。

《香港01》統計大埔、北區、元朗、屯門、葵青、離島、中西區、灣仔、深水埗區議會的工作報告，發現葵青、大埔、中西區和離島分別有逾半議員上報接獲最多的個案類型，屬「一般查詢」或「其他」，報告並無為「一般查詢」列明定義。

教聯會委任區議員林翠玲，一年接獲2014宗個案，當中約六成是「一般查詢」。（教聯會Facebook）

「個案王」大多歸類「一般查詢」 少數人列明具體事

然而，上報接獲「一般查詢」個案最多的區議員，不少上報自己一年處理逾千個案，包括葵青區和大埔區。葵青區為例，32名區議員平均每人一年處理1,467宗個案，個案數目第二多委任議員林翠玲，一年處理的2,014宗個案當中，有約六成上報歸類為「一般查詢」。

民建聯離島區議員葉培基，在當區接獲個案最多，高達1998宗。（葉培基Facebook)

大埔區逾三成議員上報每年接獲逾千宗個案，「個案王」是經民聯委任議員陳灶良，其1768宗個案中，近五成上報歸類為「一般查詢」和「其他」，沒指明是何類範疇；離島區「個案王」民建聯議員葉培基，1998宗個案當中有55%歸類為「一般查詢」。

極少數議員有列明「其他」個案是代辦禁區紙或平安紙，例如北區區議會當然議員李冠洪處理的125宗個案當中，有120宗備註為「禁區紙」。

問路會否納入「一般查詢」個案？

葉培基接受《香港01》查詢時說，市民查詢時的關注點很多，包括希望了解政策轉變情況、社區規劃、如何找到支援等，主要透過WhatsApp、電話和親身到辦事處查詢。被問到統計的方法，葉坦言是粗略計算：「一個case計一次，有時有人一日問幾次問題，都只計一次。」不過，市民問路又會否納入「一般查詢」個案呢？葉培基說除非該道路牽涉到社區規劃。

深水埗區議會。（何夏怡攝）

深水埗近八成議員主要「協助申請政府服務」

「一般查詢」佔多數的，亦非所有區議會如是，深水埗區為例，20名區議員中有15人上報處理的個案之中，最多或第二多的是「協助申請政府服務」。

有10名區議員的灣仔區議會，他們接獲的查詢個案類型亦無「一邊倒」，相對均勻地分佈在交通治安、房屋、環境衛生、一般查詢等類別。